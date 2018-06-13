Четыре года назад российские наёмники сбили транспортный самолёт Ил-76, на борту которого было сорок десантников и девять членов экипажа.

"...Тебе за сорок, и ещё три месяца назад ты сидел в удобном офисном кресле. Сейчас, в принципе, тоже сидишь, только уже на колченогом стуле, кем-то принесённом из кабинета врачебной комиссии. Или же полночи слоняешься по территории с автоматом на плече. На тебе военная форма, а в руках оружие. Вот такие реалии современной жизни. Собака капитана Галанкина, всеобщая любимица, лабрадор по кличке Туся, своим присутствием скрашивала эти ночные часы. Положит свою хитрую морду на ботинок, и уже через пару минут слышно, как она сопит во сне. Помощница, одним словом. Но в любом случае с собакой дежурить проще, чем без неё.

В начале седьмого утра скрипнула дверь КПП. Заместитель военкома капитан Евгений Микитенко, круглолицый увалень, приходил на службу одним из первых.

— Привет, Лёха! Как прошло дежурство? — офицер с удовольствием затянулся сигаретой, через мгновение, выпустив облако табачного дыма, характерно прищурил левый глаз.

— Да как всегда. Слава Богу, тихо. Какие-то малолетки напились и в час ночи песни орали возле супермаркета. Вот, собственно, и всё.

Ремень автомата ощутимо давил на плечо. Но до конца наряда оставалось максимум полтора часа, а значит, совсем скоро я сдам весь этот смертельный металлолом в оружейную комнату и буду свободен до завтрашнего утра.

— Ну и чудненько, — офицер поставил одну ногу на массивный бетонный вазон и стал поправлять заправленную в армейский ботинок штанину. Туся сонным взглядом посмотрела на Женю, медленно, как тюлень, перевернулась на другой бок и, сладко зевнув, принялась досматривать сны.

В кармане кителя капитана ожил мобильный телефон, настойчиво требуя к себе внимания.

— Блин! Кому это не спится? — Микитенко, раздражённо бормоча себе под нос проклятия в чей-то адрес, полез в карман кителя "британки" — Аллё! Привет!.. Нет, не сплю. Уже на службе… Что-о-о-о-о???

Его глаза медленно увеличивались, пока не достигли каких-то немыслимых размеров. Кожа на лице в одно мгновение стала похожа на стену в военкомате, приняв бледно-серые оттенки. Женя опустил руку с телефоном, так и не нажав кнопку отбоя, и уставился куда-то невидящим взглядом.

— Что случилось?

Капитан молчал. Ни один мускул не дрогнул на лице офицера. Такое ощущение, что я обращался к памятнику.

— Же-е-ень… Ты оглох, что ли? — я потряс его за плечо.

Так и не отводя своего взгляда от точки на двери КПП, капитан разжал пересохшие губы и едва слышно прошептал:

— Наш Ил сбили под Луганском… Экипаж Сани Белого.

В тот же миг небо рухнуло на двор военкомата, разбившись о серый асфальт на сотни тысяч осколков..."