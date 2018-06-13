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Олексій Дмитрович
Олексій Дмитрович
ВійськовийВсі статті автора

Наш Ил сбили под Луганском...

2.8тЧитати новину російською

Четыре года назад российские наёмники сбили транспортный самолёт Ил-76, на борту которого было сорок десантников и девять членов экипажа.

"...Тебе за сорок, и ещё три месяца назад ты сидел в удобном офисном кресле. Сейчас, в принципе, тоже сидишь, только уже на колченогом стуле, кем-то принесённом из кабинета врачебной комиссии. Или же полночи слоняешься по территории с автоматом на плече. На тебе военная форма, а в руках оружие. Вот такие реалии современной жизни. Собака капитана Галанкина, всеобщая любимица, лабрадор по кличке Туся, своим присутствием скрашивала эти ночные часы. Положит свою хитрую морду на ботинок, и уже через пару минут слышно, как она сопит во сне. Помощница, одним словом. Но в любом случае с собакой дежурить проще, чем без неё.

В начале седьмого утра скрипнула дверь КПП. Заместитель военкома капитан Евгений Микитенко, круглолицый увалень, приходил на службу одним из первых.

— Привет, Лёха! Как прошло дежурство? — офицер с удовольствием затянулся сигаретой, через мгновение, выпустив облако табачного дыма, характерно прищурил левый глаз.

— Да как всегда. Слава Богу, тихо. Какие-то малолетки напились и в час ночи песни орали возле супермаркета. Вот, собственно, и всё.

Ремень автомата ощутимо давил на плечо. Но до конца наряда оставалось максимум полтора часа, а значит, совсем скоро я сдам весь этот смертельный металлолом в оружейную комнату и буду свободен до завтрашнего утра.

— Ну и чудненько, — офицер поставил одну ногу на массивный бетонный вазон и стал поправлять заправленную в армейский ботинок штанину. Туся сонным взглядом посмотрела на Женю, медленно, как тюлень, перевернулась на другой бок и, сладко зевнув, принялась досматривать сны.

Новини
Когда это самолет Путина пролетал над воющим Донбассом?

В кармане кителя капитана ожил мобильный телефон, настойчиво требуя к себе внимания.

— Блин! Кому это не спится? — Микитенко, раздражённо бормоча себе под нос проклятия в чей-то адрес, полез в карман кителя "британки" — Аллё! Привет!.. Нет, не сплю. Уже на службе… Что-о-о-о-о???

Его глаза медленно увеличивались, пока не достигли каких-то немыслимых размеров. Кожа на лице в одно мгновение стала похожа на стену в военкомате, приняв бледно-серые оттенки. Женя опустил руку с телефоном, так и не нажав кнопку отбоя, и уставился куда-то невидящим взглядом.

— Что случилось?

Капитан молчал. Ни один мускул не дрогнул на лице офицера. Такое ощущение, что я обращался к памятнику.

— Же-е-ень… Ты оглох, что ли? — я потряс его за плечо.

Так и не отводя своего взгляда от точки на двери КПП, капитан разжал пересохшие губы и едва слышно прошептал:

— Наш Ил сбили под Луганском… Экипаж Сани Белого.

В тот же миг небо рухнуло на двор военкомата, разбившись о серый асфальт на сотни тысяч осколков..."

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Автор
Олексій ДмитровичОлексій Дмитрович
Теми
війнаВійна на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
війна
Джерело
Джерело:Facebook Алексея Петрова
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