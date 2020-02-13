Населення в Україні стрімко старіє: озвучені тривожні цифри

Населення в Україні стрімко старіє. Справжнісінька біда утворилася на ринку праці: на трьох працівників зараз припадає два пенсіонери.

Про це розповіла провідний науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень НАН України Лідія Ткаченко, передає ТСН. "Нечисленні покоління, які були народжені в 90-2000-х роках, зараз дорослішають. Вони виходять на ринок праці, а їх дуже мало. На пенсію виходять, наприклад, люди, які народилися в 60-тих роках. Їх десь в півтора рази більше ніж покоління 90-х ", – пояснила вона.

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До 2050 року українців стане ще менше "ДТ"

Відзначається, що у країні недавно нарахували понад 37 мільйонів осіб, проте, в ООН прогнозують, що до 2050 року українців стане ще на 20% менше.

"Це була оцінка. Перепис дасть швидше за все менше населення. Завжди перепис населення дає менше, ніж оцінки, які базуються на регістрах. Різниця може бути досить істотна", – попередила при цьому Ткаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані так званої електронної перепису населення України свідчать про те, що населення нашої країни складає 37 млн 289 тисяч осіб. З них 20,009 млн жінок і 17,28 млн чоловіків.

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