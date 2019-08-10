"Нас зацькували, що ми – б*дло!" Ніцой пояснила успіх "русского міра" в Україні

Серед пострадянських країн "русскій мір" найбільше прижився в Україні. Саме тому багато українців досі бояться ідентифікувати себе як самобутню націю.

Таку думку висловила українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой в інтерв'ю програмі "4есно" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На жаль, п'ята колона у нас сильна. Ми найблагодатніша, виявилося, земля для п'ятої колони, для "русского міра". Всі, хто проростав з українців, їх стригли інтенсивніше, наш український газон, по головах. Інтенсивніше, ніж Чехію, Польщу, Литву, Латвію, Естонію. Якось так сталося, що українці – це якийсь такий пекельний експеримент, коли робили антиселекцію. Ти тільки проріс, тільки хочеш щось заявити, а тобі – цинь і відрубують голову. Стріляють і закопують тебе в могилу", – каже вона.

Ніцой зазначила, що це триває і зараз. Доказом чого є замучені на Донбасі українці, яких позбавили життя через татуювання у вигляді тризуба, через українську мову або національну символіку на рюкзаку, як це сталося зі школярем Степаном Чубенком.

Лариса Ніцой Скріншот відео

"Нас досі вбивають! Як це можна домагатися прав господаря хазяйнувати вдома? Це вже неприйнятно! А ми, на жаль, нас привчили, самі себе заколихуємо. Нам треба рішуче заявляти про себе, про своє право на свій простір. Нас настільки зацькували тим, що ми – бидло, що ми боїмося голос свій трошки підвищити і сказати. Тому що нам знову скажуть, що ми – бидло і скандалісти. Ми не скандалісти – ми рішуче заявляємо своє право на свою мову в своїй країні!" – обурилася письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой заявила, що українці не можуть позбутися всіх своїх нещасть через те, що люблять чужинців більше, ніж самих себе. Вона впевнена, що за таке ставлення до рідного коріння Бог карає цілий народ.

Також письменниця присоромила українців за надто мляву боротьбу за власну мову. Вона поставила їм за приклад Казахстан, де кандидата на пост президента країни не допустили до виборів через незнання державної мови.

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