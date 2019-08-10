Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Нас зацькували, що ми – б*дло!" Ніцой пояснила успіх "русского міра" в Україні

Читати матеріал російською

Серед пострадянських країн "русскій мір" найбільше прижився в Україні. Саме тому багато українців досі бояться ідентифікувати себе як самобутню націю.

Таку думку висловила українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой в інтерв'ю програмі "4есно" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На жаль, п'ята колона у нас сильна. Ми найблагодатніша, виявилося, земля для п'ятої колони, для "русского міра". Всі, хто проростав з українців, їх стригли інтенсивніше, наш український газон, по головах. Інтенсивніше, ніж Чехію, Польщу, Литву, Латвію, Естонію. Якось так сталося, що українці – це якийсь такий пекельний експеримент, коли робили антиселекцію. Ти тільки проріс, тільки хочеш щось заявити, а тобі – цинь і відрубують голову. Стріляють і закопують тебе в могилу", – каже вона.

Новини
"Українське було б*длячим": Ніцой зробила несподіване зізнання

Ніцой зазначила, що це триває і зараз. Доказом чого є замучені на Донбасі українці, яких позбавили життя через татуювання у вигляді тризуба, через українську мову або національну символіку на рюкзаку, як це сталося зі школярем Степаном Чубенком.

Лариса Ніцой

Лариса Ніцой

Скріншот відео

"Нас досі вбивають! Як це можна домагатися прав господаря хазяйнувати вдома? Це вже неприйнятно! А ми, на жаль, нас привчили, самі себе заколихуємо. Нам треба рішуче заявляти про себе, про своє право на свій простір. Нас настільки зацькували тим, що ми – бидло, що ми боїмося голос свій трошки підвищити і сказати. Тому що нам знову скажуть, що ми – бидло і скандалісти. Ми не скандалісти – ми рішуче заявляємо своє право на свою мову в своїй країні!" – обурилася письменниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой заявила, що українці не можуть позбутися всіх своїх нещасть через те, що люблять чужинців більше, ніж самих себе. Вона впевнена, що за таке ставлення до рідного коріння Бог карає цілий народ.

Також письменниця присоромила українців за надто мляву боротьбу за власну мову. Вона поставила їм за приклад Казахстан, де кандидата на пост президента країни не допустили до виборів через незнання державної мови.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Лариса Ніцой
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Туманов Сергей
Туманов Сергей
73% населения Украины говорит на русском, остальная часть на суржике и на украинском . . . цифры говорят сами за себя.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Моя ну цена плана наньба!!!якась азиатка ще будет менее вчити як менi розмовляти та видчувати
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
"Мы не скандалисты – мы решительно заявляем свое право на свой язык в своей стране!" Ну вот и пиzduйте в свои две области и называйте их хоть "страной", хоть "державой" если паны вам последние чубы не выстригут ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
CARGO 100, ну вообще то руцкие никакого отношения к украинцам не имеют))))и с чего это нам украинцам присоединяться к стране мусульман Кавказа и Азии Рашке???мы что вообще дурные к чуркам идти?????и язык не имеет тут отношение!люди может и хотят говорить как им удобней по русски но это не значит что они хотят в ГУЛАГ к чуркам))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...