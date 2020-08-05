Давно хотіла про неї написати, бо вона всюди, а ми ментально так звикли її ховати, що робимо вигляд, що її немає.

Радянський союз. Так, так, саме він наполегливо робив з нас людей, які будуть тільки тоді здаватися сильними і успішними, якщо не будуть її демонструвати.

Місяць тому говорила з бабусею про їхню любов з дідусем, якого вже нема на землі. Я спитала чи казала вона, що любить його. Та якось не до того було, казала бабуся, проживши з дідусем 50 років разом.

Любов. Нас вчили не любити людей.

Тонко і підсвідомо запевняючи, що любити когось – це слабкість.

Перемога і сила.

Вміння когось або щось підкорити.

Звернути до наших правил - тільки це мало сенс.

Це нагадує країну агресора, яка робить зараз війну на сході країни. За сценарієм, ми маємо 2 шляхи. Або підкоритися. Або продемонструвати силу і виграти.

Цілі покоління чоловіків і жінок нині розхльобують це в особистому житті.

Коли мені було 7 і Україна стала незалежною я вчилася у першому класі запорізької гімназії. Я ніколи не проявляла своїх почуттів. Ба більше, я їх приховувала. Свідомо.

Аби не здатися слабкою.

Сьогодні зранку я прокинулася і вимкнула функцію офлайн на телефоні.

На моніторі десятки смс.

Серед яких половина - я скучив(ла).

Люблю тебе. Коли зустрінемося.

Від людей різного віку з різних сфер мого життя.

Любов породжує дію.

Дію бути кращим. Дає аванс.

Любов рухає і надихає.

Любов здатна подолати зло.

Любов - це свобода.

Завтра настане новий день.

І я дуже хочу, щоб ви знали, що написати про любов, тому кому щиро – це чудово. Зробити по любові тому, хто вартий – не соромно.

Любов міняє все. А інколи вона рятує тих, хто може завтра поруч вже не бути.

Любіть... І не соромлячися, кажіть. Це працює. Перевірила❣️ написати про любов, тому кому щиро – це чудово. Зробити по любові тому, хто вартий – не соромно.

Любов міняє все. А інколи вона рятує тих, хто може завтра поруч вже не бути.

Любіть... І не соромлячися кажіть. Це працює. Перевірила❣️

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