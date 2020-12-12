Народний синоптик спрогнозував для України 110 днів снігу

Погода в Україні цієї зими здивує 110-ма днями снігу в разі, якщо він піде в день Андрія, 13 грудня.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив народний синоптик Леонід Горбань. Він розповів, що, згідно з народними прикметами, нинішня зима може бути довгою і сніжною. Синоптик висловив упевненість, що погода продовжить дивувати українців і назвав сніг у це свято гарним знаком.

"Дуже прогнозний день – так званий день Андрія (13 грудня - ред.). Ви сказали, сніг йде по всій Україні. Дай Бог, щоб він у цей день пішов. Бо якщо в день Андрія сніг піде, то він лежатиме 110 днів. Це ж прекрасно", – впевнений Горбань.

Воднчас він розповів, коли слід очікувати зниження температур в Україні.

"І виходить, що відлига йде, а потім, з 20-х чисел, починаються морози. Тим більше, за народними прикметами, йде триразове зниження температур. Це Варки, Савки і Миколки. Варка мастить, Савка постить, а Миколка ще більше додає. Так що це і за народними прикметами, і за розрахунками йде така погода", – зазначив синоптик.

Водночас у Новий рік має бути тепло і дощитиме, раніше розповів Горбань. За його словами, потепління в Україні почнеться 29 грудня. Проте в другій половині грудня очікується декада морозних днів.

Синоптики "Укргідрометцентру" спрогнозували початок грудня зимовим і холодним, однак на "екваторі" очікується потепління. Температура повітря сягатиме від -3...4°C морозу.

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