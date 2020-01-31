Народ зникає: українців шокували результати перепису населення

Українців лякає той факт, що населення скорочується – за останніми підрахунками від Кабінету Міністрів, зараз у країні живе трохи більше 37 мільйонів осіб.

Про це свідчить опитування в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спочатку Шустер розповів про дані перепису населення, згідно з якими в країні залишилося 37 мільйонів 289 тисяч українців. Іх них 5 мільйонів дітей і 6 мільйонів пенсіонерів.

"Якщо через 20 років буде тенденція така, то хто буде заробляти на пенсії – я не знаю", – зазначив ведучий програми Савік Шустер.

Після в студії провели опитування, чи лякає цей факт українців. Як виявилося, лякає – 92% проголосували за варіант "Так" і тільки 8% відповіли негативно.

Українців лякають дані перепису населення

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у своєму виступі розповів, що рахували тільки тих людей, які перебувають на підконтрольних Україні територіях – так цифра була б більшою.

"Якщо їх порахувати, то буде близько 44 мільйонів. Плюс ми розуміємо, що за останні роки близько 4 мільйонів українців виїхали на заробітки і не повернулися", – поділився Дубілет.

Також він виділив три рівноцінних причини зменшення населення країни:

демографічний спад;

окупація територій;

трудова міграція.

"Нас щодня стає менше. Це проблема всіх країн Східної Європи, такий тренд регіону. Але з огляду на те, що наша країна є однією з найбідніших у нашому регіоні, цей тренд особливо помітний", – підсумував Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перепис населення стартував в Україні 1 грудня і проходив у кілька етапів.

Нагадаємо, за оцінкою, на 1 вересня 2018 кількість населення України склало 42,234 млн осіб. Протягом січня-серпня 2018 року населення країни скоротилося на 152,4 тис. осіб.

Всього, за даними Державної служби статистики України, населення країни за 2018 рік скоротилося на 233,3 тисячі осіб.

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