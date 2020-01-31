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1 лютого • оновлено в 00:13
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/ Суспільство

Народ зникає: українців шокували результати перепису населення

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Українців лякає той факт, що населення скорочується – за останніми підрахунками від Кабінету Міністрів, зараз у країні живе трохи більше 37 мільйонів осіб.

Про це свідчить опитування в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спочатку Шустер розповів про дані перепису населення, згідно з якими в країні залишилося 37 мільйонів 289 тисяч українців. Іх них 5 мільйонів дітей і 6 мільйонів пенсіонерів.

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"Якщо через 20 років буде тенденція така, то хто буде заробляти на пенсії – я не знаю", – зазначив ведучий програми Савік Шустер.

Після в студії провели опитування, чи лякає цей факт українців. Як виявилося, лякає – 92% проголосували за варіант "Так" і тільки 8% відповіли негативно.

Українців лякають дані перепису населення

Українців лякають дані перепису населення

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у своєму виступі розповів, що рахували тільки тих людей, які перебувають на підконтрольних Україні територіях – так цифра була б більшою.

"Якщо їх порахувати, то буде близько 44 мільйонів. Плюс ми розуміємо, що за останні роки близько 4 мільйонів українців виїхали на заробітки і не повернулися", – поділився Дубілет.

Також він виділив три рівноцінних причини зменшення населення країни:

  • демографічний спад;

  • окупація територій;

  • трудова міграція.

"Нас щодня стає менше. Це проблема всіх країн Східної Європи, такий тренд регіону. Але з огляду на те, що наша країна є однією з найбідніших у нашому регіоні, цей тренд особливо помітний", – підсумував Дубілет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перепис населення стартував в Україні 1 грудня і проходив у кілька етапів.

Нагадаємо, за оцінкою, на 1 вересня 2018 кількість населення України склало 42,234 млн осіб. Протягом січня-серпня 2018 року населення країни скоротилося на 152,4 тис. осіб.

Всього, за даними Державної служби статистики України, населення країни за 2018 рік скоротилося на 233,3 тисячі осіб.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Дмитро Дубілет Савік Шустер
Місце
Україна
Тег
населення
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Kir Alessandro
Kir Alessandro
С такими правителями и антинародными реформами у нас останутся только депутаты,олигархи и армия чинушей.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Помощь сэшэа ещё ни одну страну до добра не довела. Америка любой ценой пыталась отколоть Украину от России, желательно навсегда. И ей это удалось. А что будет дальше и чем все это закончится для Украины - шерифа ниипет. Так что скачите без остановки, Америка з вамы
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