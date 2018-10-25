В ОРДЛО "народы Донбасса" так и не определились с названиием страны. Вроде, как "официально" они же "республики" "лнр" и "днр", а их "защитники" все время гибнут за какую-то призрачную "наварасию". Ну, вот как так? То и дело в соцсетях и сайтах лугандона- "они погибли за наварасию". Где это? Что это? Молчат!

Понимают ли они, что это разные названия и даже виртуально фейково разные "сраны"? Нет! Вот, правда, не понимают. У них в голове такая каша из этих пропагандистских симулякров, бурчат, мол, какая разница, "лнр", "республика", "днр", "страна", "наварасия", лишь бы Россия признала, и Украина не трогала.

Когда "народы Донбасса" путали Латвию и Литву, Иран и Ирак, Сирию и Ливию, я еще могла понять - здесь всегда был низкий уровень образования, как и на России. Но, как не понимать, что ими же построенные "наварасия" и "лднр", это разные вещи, вот здесь, действительно, нужно быть только "народом Донбасса".

Я всегда, когда есть возможность, спрашиваю у земляков, так кто же вы- страна "наварасия", "лднр", "республики", "страны", где искать-то вас, на каком глобусе России? Фыркают в ответ - какая разница. Обижаются. Оказывается, мы виноваты и в том, что не признали их ядовитые новообразования, и даже в том, что их не признала Россия.

Пять лет войны. В головах "народа Донбасса" тот же триколорадный ветер. Удивительно, как люди не понимают, что даже вот в "наварасии" же их накололи, обманули и продолжают гибнуть за ее "идеи".

Пропагандисты это понимают, вот эту непробиваемую тупость и меняют симулякры. Не получилось расколоть Украину и аннексировать 8 областей в "наварасию", стоп, смена курса- независимые и свободные "республики". А у людей ОРДЛО же в мозгах уже выжженная пропагандистскими напалмом плеш- "наварасия, великая страна, которая существовала, когда Украины еще не было". Вот и бегают, вот в одном тексте сто названий. И сердятся, когда спрашиваю, как вы можете быть гражданином "наварасии" с "паспортом" "гражданина" "лднр".

Сегодня в фейковых "республиках" куча 200-х. Как местных коллаборантов-террористов, так и ихтамнетов. На скорбных постах "слава героям, погибшим за наварасию". Смотрится это, как "он погиб за Абырвалг". Вот жил "народ Донбасса" в "республике" "лнр", а погиб где-то в пустыне Абыхер, которая в стране Абырвалг.

Вот посудите сами, люди живут в "республиках", имеют разные названия, "правительства", "паспорта", между ними "границы", "таможни", "армии", а дохнут за "наварасию".

Не за свободу и процветание Донбасса, или, черт с ним, той же отдельно любимой "республики", а именно за "наварасию", то есть за пустоту, фейк, несуществующее нечто. И не осознают этого. Не осознают, что ими манипулируют, врут им, и просто Путин посылает их на убой, как скот.

За то, что жители некогда мирных Луганской и Донецкой области не могут мирно сосуществовать в одной стране, пусть даже фейковой, я вообще молчу. Донецкая спесь не дает донецким подчиниться луганским, и наоборот! Вот здесь, даже чуть-чуть горжусь. Даже Путину не по силе объединить этих донбасянских "братьев".

То есть, как видите, "народ Донбасса" сам не может разобраться в какой "сране" он живет. Мечется между фейковым "лднр" и "наварасией", не попадая в такт.

Новини ОРДЛО погрузилось во тьму

Понятное дело, в этом "народном, братском и республиканском" вопросе уж тем более, не могут разобраться туповатые русские добровольцы-ихтамнеты, которые продолжают ехать "защищать наварасию" и "наварасов". Хотя русским это и не нужно. Русские будут дохнуть хоть за караван-сарай, хоть за Марс с Юпитером, абы деньги платили.

Русскому скажи, прими мусульманство, сделай обрезание, денег дам, он сделает. Разбей голову, прыгни с крыши, можно даже денег не давать, чисто на слабо или за водку. Прыгнут. Убьются.

А чтобы думать…

Русские "защитники" даже этот текст, написанный на русском языке, не смогут прочитать, а уж тем боле осмыслить и ответить на вопрос: вот есть "республика" "лнр" и есть "республика" "днр", с которыми работает РФ, и везде "защищает" их интересы, и гумконвои идут отдельно в "лнр" и "днр", и даже их, туповатых ихтамнетов, посылают отдельно в "лнр" отдельно в "днр", почему они умирают за "наварасию", и где собственно она находится. В "лнр"? или в "днр?

А знаете, какой вопрос вообще сбивает русских с толку, пути и жизненных ориентиров? Где на карте мира Россия? Не на карте России, нет. Ну, мало ли, что вы там себе нарисуете, а вот на политической карте мира, где Россия? Тупик? России-то нет, как и "наварасии". Это фейк. Есть официальная страна, с официальным названием, гимном и флагом, и называется она- Российская Федерация. То есть содружество федеративных республик. А Россия, это, извините, самопридумки. Есть конституция России? Нет! Есть Гражданский или Уголовный кодексы России? Нет! Есть конституция и УК РФ. Вот так-то!

Русские, россияне, хотя короче и правильнее будет мокшане, насоздавали себе фейков, со страной, законами, правами, с историей, к которой не имеют отношения, вон, даже с религией и крещением и то фейк получился. Так же и с "наварасией". И "народом бамбаса". И теперь эти фейки валятся, как карточный домик, рушатся, обещая полностью похоронить под собой РФ и ее мнимое вчера, сегодня и даже завтра.

А "народ Донбасса" ведь тоже прозревает. Злят их прямые вопросы по теме "наварасии", ну и пусть. Все равно это все уже проговаривается в ОРДЛО. Еще чуть-чуть и воскликнут "народы бамбаса"- а царь-то, голый! А так как они хорошо вооружены, то могут не только воскликнуть, а и царя пристрелить.

"Народы Донбасса" хоть понемногу на пятый год войны начинают просыпаться. Уже их просто так на распятых мальчиков не возьмешь. А вот мокшане, эти продолжают колоться, и есть кактусы, ехать умирать на Донбасс.

Сегодня, как вы поняли, текст для ихтамнетов. Для них и иллюстрация, и, даже, с музыкальным сопровождением.

На фото 1 обычный дом и подсобные помещения для коров обычного среднестатистического жителя украинского Донбасса, на фото 2 дом среднестатистического мокшанина-ихтамнета, "защитника", который приехал на Донбасс из своего нищего устьзадрюпинска, чтобы все жили, как он, в лаптях и со сральником под березой. Тьху ты, великие одичалые. Живут в нищете, в говнах, и умирают ихтамнетами, а еще едут нас учить, нас, землеробов-трудоголиков, как жить!

А за что дохнут - умирают это как-то слишком человечно, как на ихтамнетов- русские на Донбассе, вот вам, музыкальная пауза, трагичное эмпати ихтамнета https://www.youtube.com/watch?v=unM60DqdCSE

Это модно нонче на Залесье мокшанском, этот ихтамнетов вой на Луну, как в Афгане. Тогда же тоже было модно ныть "на черном тюльпане" -хнык-хнык-хнык, увозят нас дохлых с Афгана - хнык-хнык-хнык.

За что вы все время умираете, а, русские?