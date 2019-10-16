Нардепа підловили за цікавим заняттям у Раді: з'явилися фото

Народного депутата парламентської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича під час засідання Верховної Ради помітили за читанням статті про в’єтнамського студента Ву Нгок Хуя.

Інцидент потрапив на фото, передає "Апостроф". На кадрах видно, як депутат у кулуарах Верховної Ради, до того ж перебуваючи на засіданні, читає на телефоні статтю про хлопця з В'єтнаму (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

У статті, якою зацікавився нардеп написано, що студент Ву Нгок Хуй тривалий час поневірявся у судах, відстоюючи право на правильне написання свого імені українською. Через пів року після виграного суду він захистив дисертацію в Одеському національному політехнічному інституті й став кандидатом технічних наук.

Ярослав Дубневич

Зазначимо, що раніше у мережі піднявся скандал через поведінку у Верховній Раді нардепа від "Слуги народу" Артема Дмитрука. Під час виступу своєї колеги з "Європейської солідарності" Вікторії Сюмар він закрив її спиною.

Ярослав Дубневич "Апостроф"

Як писав OBOZREVATEL, депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко сперся на Конституцію України під час першого засідання Верховної Ради 9-го скликання. Відповідний знімок активно обговорюють користувачі мережі. Зазначимо, що у такий спосіб нардеп позував біля трибуни для фотографії.

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