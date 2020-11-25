Росія хоче особливого статусу для Донбасу на 50 років, – нардеп

Росія висуває неприйнятні умови для України щодо Донбасу, зокрема, вимагає особливого статусу для цієї території на 50 років.

Це свідчить про те, що мирним шляхом повернути Донбас Україна не зможе ніколи, написав на своїй сторінці у Facebook підприємець, ветеран російсько-української війни, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв. Він назвав "недієвими" перемовини у нормандському та мінському форматах.

"Навіть план Кравчука (голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук, – ред.), який багато хто у нас вважав занадто поступливим, вони відкинули. Росіяни тепер хочуть змін до Конституції, вибори до повернення кордону та особливий статус Донбасу на 50 років. Отже, що б ми їм не запропонували, вони завжди висунуть нам неприйнятні умови та звинуватять у неготовності до переговорів", – наголосив Чернєв.

За його словами, "не було ще в історії випадку, коли б Росія добровільно повернула комусь хоч клаптик загарбаної землі".

"А ще в Кремлі чудово розуміють, що повернувши собі Донбас, Україна та її союзники одразу перейдуть до теми Криму. Тому вони будуть вигадувати все нові й нові причини, щоб не виконувати жодних домовленостей, і чекатимуть на новий шанс знищити Україну повністю", – підкреслив нардеп.

Водночас на думку ветерана, відмовлятися від перемовин із Росією попри "недієздатний мінський формат" Україні не треба.

"Бо за їх допомогою ми демонструємо всьому світові недоговороспроможність Кремля та його небажання досягти миру. І маємо підстави вимагати введення проти Росії нових санкцій. А на тлі пандемії вони мають значно сильніший ефект", – уточнив Чернєв.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Кравчука, для досягнення миру на сході України Верховна Рада найближчим часом повинна ухвалити три основні закони.

За словами глави української делегації в ТКГ, йдеться про закони про демілітаризацію ОРДЛО, амністію та вибори. Проте політик наголосив на тому, що не можна говорити про вибори, коли на Донбасі перебувають незаконні військові формування.