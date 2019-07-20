В Україні знову похолоднішає: синоптик уточнив прогноз погоди до кінця липня

Погода в Україні в останній тиждень липня порадує комфортним температурним режимом. Після спекотних вихідних (20-21 липня) очікується невелике похолодання.

Такий прогноз дав в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

"Після 21-го липня температура трохи знизиться, на 2-3 градуси. Денні температури будуть +22 ... +27 градусів. Комфортно – не спека і не холодно", – зазначив синоптик.

Білик запевнив, що пекельної спеки під +35 градусів цього місяця вже не буде.

Крім того, з 22 по 28 липня в деяких регіонах очікуються грозові дощі.

"В цілому до кінця місяця денні температурні показники в межах близько +25", – повідомив він.

Після 21 липня в Україні трохи похолоднішає AdobeStock

Як писав OBOZREVATEL, вже з'явився прогноз на серпень і вересень 2019 року. Як повідомила заввідділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ГСЧС і НАНУ Вазіра Мартазінова, наприкінці літа і на початку осені українців очікують перепади температури аж до заморозків.

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