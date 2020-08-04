Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

У мережі запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків.

Після історії з нападом і побиттям Анастасії Лугової в поїзді "Укрзалізниці" в мережі стали обговорювати можливість вибору роздільних купе.

Блогер Олександр Рудоманов у Facebook написав, що "Укрзалізниці" ще в 2019 році пропонували як експеримент ввести окремі купе для чоловіків і жінок.

"Торік була пропозиція розділити купе за статтю пасажира (кілька одностатевих купе на весь поїзд), але мені відмовили, мотивуючи це низьким попитом", – зазначив він.

Громадський діяч і підприємець Валерій Пекар у соцмережі зазначив, що в сучасному цифровому світі під час купівлі квитка можна вказувати стать людини.

"У мене просте питання: чому в епоху повної цифровізації не можна під час продажу залізничних квитків вказувати на зайнятих місцях стать пасажирів? Це проста опція, яка врятує комфорт і здоровий сон сотень тисяч людей", – написав він.

У коментарях думки користувачів розділилися. Деякі юзери зазначали, що такий розподіл місць у вагоні не вирішить проблему. Також користувачі писали, що, крім поділу за статевою ознакою, можна ще вводити місця для курців, пасажирів, які подорожують із дітьми тощо.

"Моя мрія – окремі вагони для некурців... Питання полягає в жахливому смороді від курця, коли він повертається в купе і його сусіди, які не курять, змушені нюхати цю гидоту", "Я за створення окремих вагонів для пасажирів з маленькими дітьми – і дітям разом веселіше і іншим пасажирам спокійніше", "Я категорично проти їхати з мужиками. Я через це зазвичай взагалі викуповую все купе, подорожуючи один. Взагалі поділ людей за формою статевих органів – це зашквар", " А як бути з представниками ЛГБТ?" – писали в мережі.

Однак при цьому багато користувачів у коментарях підтримали ідею вказувати стать під час купівлі квитка.

"Є змішані лазні, є роздільні – спальні місця теж інтимно та розподіл, не позбавлений сенсу", "Ідею щодо виділення вагонів для певної статі загалом підтримую – люди дуже різні, комусь так зручніше, у когось це більше відповідає його власним поглядам, світогляду, релігії", – зазначали в коментарях.

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

Напад в поїзді УЗ: українці запропонували ввести роздільні місця для жінок і чоловіків

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