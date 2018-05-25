На одеського активіста Сергія Стерненка відбувся напад. Що у таких випадках людині "світить" за самооборону і чи варто надіятись на поліцію? - Ред.

Тут треба почати з питання про охорону. Сергій Стерненко клопотав про надання йому охорони. А у нас всі учасники кримінального провадження (наскільки я знаю, він по одному проходить підозрюваним) у випадку, якщо їх життю та здоров’ю загрожує небезпека, можуть клопотати про отримання охорони за державний кошт. Вона може бути представлена у різних формах - людина може бути переселена в іншу квартиру і т.д. Це програма захисту учасників кримінального провадження, насамперед свідків і потерпілих. Але у нас в країні вона майже не працює. У нас навіть народні депутати не можуть отримати охорону за клопотанням, як це було у випадку з Аміною Окуєвою . Сергія Стерненка переслідували, телефонували з погрозами. На жаль, тут тільки залишається сподіватись на себе.

Що стосується необхідної оборони. Є такий інститут, передбачений ст. 36 Кримінального кодексу, коли людина звільняється від відповідальності, в тому числі за вбивство. Але ця межа між необхідною обороною та менш необхідним приводом дуже крихка. На практиці буває її дуже складно довести.

Як це виглядає? Є труп і є людина, яка захищалась, і в даному випадку її стосується кримінальне провадження про навмисне вбивство. Це попередня кваліфікація, потім вона може бути повністю знята або перекваліфікована в якусь іншу, в залежності від його умислу та дотримання меж необхідної оборони.

Далі беруться, в першу чергу, судова експертиза холодної зброї, як в цьому випадку, або судово-балістична, якщо це вогнепальна зброя. Потім дивляться по характеру ран, по їх розміщенню, по силі удару, по вхідним, вихідним отворам куль тощо. Тобто по всім факторам, які дозволяють встановити положення нападника, послідовність нанесення ударів і так далі. Беруть показання свідків для того, щоб встановити, чи була реальна загроза для життя з боку нападника та для життя людини, на яку нападали, знімають відео з камер та залучають будь-які інші джерела інформації.

Реальна загроза означає на практиці або нападник був дійсно з ножем або з іншою зброєю, або їх було як мінімум двоє-троє. Тобто людина не могла самостійно захиститись, навіть володіючи прийомами рукопашного бою, все одно їй треба було бити на ураження - застосовувати такі прийоми або оборонятися своєю зброєю таким чином, щоб не просто зупинити людину до виклику поліції, а саме нанести їй летальні ушкодження.

Конкретно зі Стерненком питання в тому, скільки було нападників - двоє чи ні, хто першим наніс удар і за яких обставин, чий це був ніж. Я бачив інформацію, що це був ніж самого Стерненка, тобто нападники були без зброї. Тут криміналістичні експертизи мають в принципі доволі точно відтворити хронологію цієї події, що і як відбувалось за умови якісних експертиз. На щастя, техніка зараз це дозволяє зробити.

Якщо слідство все-таки встановлює, що не було реальної загрози для життя людини і було надмірне застосування сили - тобто людина мало того, що оборонилась, потім, коли їй вже нічого не загрожувало, вона ще вирішила помститися, добити - в цьому випадку є відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони, передбачене доволі цікавою статтею 118 ККУ. Вона передбачає покарання до двох років позбавлення волі. Це у порівнянні 7-15 роками низька санкція, тут є дискусії. Є ще альтернативне покарання - виправні роботи.

Але на практиці ця стаття застосовується вкрай рідко. Або йде повна кваліфікація - умисне вбивство, або повністю закривається провадження і до цього питання не повертаються. Як буде у випадку зі Стерненком ми не знаємо.

При нападі себе треба захищати. За 2-3-5 хвилин поліція не приїде. Існують ситуації, коли треба миттєво діяти. Є ситуації, коли, наприклад, на дачу до будинку хтось ломиться і там ще можна подумати, враховуючи, що поліція охорони приїжджає за 5 хвилин. Але у таких класичних ситуаціях, коли напад на вулиці - там тільки на себе і треба сподіватися. Але звісно, як тільки нападник знешкоджений, більше не загрожує вам і не втікає, поранений, треба чекати на поліцію.

Бувають такі ситуації, коли навіть якби поліція приїжджала за 5 хвилин, то вони можуть і не допомогти, тому що 2-3 хвилини - і все вже відбулось. Але законодавство дозволяє оборонятись, в тому числі, якщо хтось посягає на житло, виламує двері - до нього можна застосовувати фізичну силу, зброю, якщо в сейфі зберігається, в тому числі холодну зброю. Це умовно американські правила - захист власності, квартир. Головне зафіксувати і далі скористатись послугами професійного адвоката, який зможе відтворити обстановку, умисел та буде стежити за якістю експертиз.