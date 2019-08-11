"Наносив колосального збитку": у Києві затримали відомого злодія

У п'ятницю, 9 серпня, в одному з супермаркетів Києва був затриманий за крадіжку відомий злодій – 48-річний Сергій Анатолійович.

Представники охоронних агентств повідомляють, що чоловік останні 5 років обкрадав всі торговельні мережі міста, завдаючи магазинах колосального збитку. Про це стало відомо на сторінці в Facebook "Київ Оперативний", який посилається на "Info&Vor&Ukraine".

Слідчо-оперативна група Дарницького УП при огляді його автомобіля Honda з номерами AA9270XA виявила цілий багажник крадених товарів, які Сергій викрав у інших магазинах міста.

У Києві затримали відомого злодія facebook.com/KyivOperativ

У Києві затримали відомого злодія facebook.com/KyivOperativ

У Києві затримали відомого злодія facebook.com/KyivOperativ

У Києві затримали відомого злодія facebook.com/KyivOperativ

У Києві затримали відомого злодія facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві злодії "позначили" квартири. Таємничі знаки потрапили на фото.

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