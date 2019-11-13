Намагався зґвалтувати на вулиці: в Одеській області засудили педофіла

Суд відправив за ґрати на сім років 26-річного жителя Подольська Одеської області, який на вулиці спробував згвалтувати неповнолітню дівчинку.

Інцидент трапився в березні цього року, повідомили в прес-службі обласної поліції.

"Коли дівчина йшла додому, чоловік схопив її за шию, повалив на землю і спробував згвалтувати. Однак дівчинка стала кричати, її почули перехожі, а гвалтівник втік", – розповіли в поліції.

Ілюстрація enigma-project.ru

Злочинцем виявився місцевий житель, який раніше був судимий за аналогічний злочин.

На суді обвинувачений заперечував свою провину, посилаючись на те, що був сильно п'яний і нічого не пам'ятає. Однак зібрані докази свідчили про зворотне і суд відправив його до в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Харковом чоловік жорстко помстився гвалтівнику своєї дружини.

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