Намагався зґвалтувати на вулиці: в Одеській області засудили педофіла

Суд відправив за ґрати на сім років 26-річного жителя Подольська Одеської області, який на вулиці спробував згвалтувати неповнолітню дівчинку.
Інцидент трапився в березні цього року, повідомили в прес-службі обласної поліції.
"Коли дівчина йшла додому, чоловік схопив її за шию, повалив на землю і спробував згвалтувати. Однак дівчинка стала кричати, її почули перехожі, а гвалтівник втік", – розповіли в поліції.
Ілюстрація
enigma-project.ru
Злочинцем виявився місцевий житель, який раніше був судимий за аналогічний злочин.
На суді обвинувачений заперечував свою провину, посилаючись на те, що був сильно п'яний і нічого не пам'ятає. Однак зібрані докази свідчили про зворотне і суд відправив його до в'язниці.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Харковом чоловік жорстко помстився гвалтівнику своєї дружини.
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