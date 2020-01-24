Намагався вбити офіціантку? Ілля Кива відхрестився від авторитета Віталіка з Полтави

"Другу Іллі Киви", який намагався вбити в пабі Полтави офіціантку, загрожує до 7 років в'язниці. Сам нардеп, незважаючи на заяви в ЗМІ, стверджує, що з учасником події він не знайомий.

У пабі нам розповіли, що дівчина почувається нормально, жодних травм і пошкоджень у неї немає. А в поліції уточнили, що сьогодні направили до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Більше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Світить 7 років

Хулігану, який напав на офіціантку з ножем у Полтаві, та якого в ЗМІ охрестили "другом, особистим водієм і охоронцем Іллі Киви", загрожує до 7 років ув'язнення. Про це OBOZREVATEL розповів начальник пресслужби поліції області Юрій Сулаєв.

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У мережі з'явилося відео з полтавського пабу BeerHouse – на ньому підпилий чоловік кидається на офіціантку з ножем, приставляє до горла. А колегу дівчини, яка робить спроби його зупинити, б'є ногами.

"Я тобі горло відріжу. Віталік – це той, хто вб'є тебе нах... і ти жити більше не будеш! Віталік – це самий крутий хлопець, авторитет у цьому місті", – говорить про себе чоловік. На приятеля, який теж просить його заспокоїтись, чоловік не реагує. Але після погроз, "зігує" і залишає бар.

У місцевих соцмережах уточнюють, що чоловіка звати Віталій Воробйов. Нібито він раніше дійсно мав відношення до криміналу – місцевого бандитського угруповання "Басистого". І називають Віталіка близьким знайомим нардепа Іллі Киви. Кажуть, що Віталій на прізвисько "Воробей" був водієм політика.

Одразу оголосили підозру

У поліції Полтавської області нам розповіли, що інцидент трапився ще в грудні. "Ми відкрили кримінальне провадження одразу ж після виклику поліції. Розслідування ведеться за статтею "хуліганство", із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень. Стаття передбачає до 7 років ув'язнення", – каже речник поліції області Юрій Сулаєв.

Він уточнює, що особистість полтавчанина встановили одразу, його і всіх фігурантів допитали, а нападнику вже висунули підозру. Сьогодні звернулися до суду, який вже і буде вирішувати – який запобіжний захід оберуть хулігану. Але і після цього продовжать розслідування.

Відомо, що в 2016-му людина з такими ж даними (Віталій Воробйов) притягувалася за водіння авто в нетверезому вигляді, за що була оштрафована на 10 тис. грн. із позбавленням водійських прав (на один рік). І в цей же день він скоїв ДТП і втік із місця подій. У постанові суду йдеться, що чоловік – безробітний, а його ідентифікаційний номер чомусь не змогли встановити.

Реєстр судових рішень

У пабі нам підтвердили, що поліцію викликали одразу ж після інциденту. "Дівчина, на яку напали, вона здорова і працює. З нею все нормально і жодних пошкоджень вона не отримала. Вибачте, я не можу довго з вами розмовляти, сьогодні п'ятниця і дуже багато відвідувачів", – сказала нам співробітниця пабу.

"Мій водій Віктор"

На своїй сторінці в соцмережах політик опублікував заяву, в якій назвав повідомлення про знайомство з хуліганом дискредитацією, пов'язаною з політичною діяльністю.

"Сьогодні зацікавлена група людей, яка добре відома в кримінальному світі, витрачає десятки тисяч доларів на поширення недостовірної інформації про мене. Що стосується інформації про мого водія. На фото Віктор, ця людина працює зі мною вже більше двох років!" – опублікував фото з хлопцем Ілля Кива.

І додав, що такого водія Віталіка у нього ніколи не було. А під час служби в МВС його охороняли співробітники відомства, які не п'ють, не курять, та діють за статутом.

Ілля Кива показав свого водія Facebook / Ілля Кива

Варто уточнити, що парламентарій дійсно родом із Полтави. На останніх виборах у Раду колишній глава Соціалістичної партії й ексрадник голови МВС Арсена Авакова пройшов за списком партії "Опозиційна платформа – За життя".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України Ілля Кива спробував побити відвідувача ресторану в Києві.

Михайло Майман, з яким зчепився нардеп Кива, вважає неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану.

Пізніше в мережу потрапило відео бійки з народним депутатом. Також з'явилося листування Киви з Михайлом Майманом, якого побив парламентарій.

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