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11 вересня • оновлено в 11:29
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"Намагалися колупатися в душі!" Сенцов зробив першу заяву після гучної пресконференції

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Український режисер Олег Сенцов прокоментував свою першу пресконференцію після звільнення з полону Кремля.

На своїй сторінці у Facebook він подякував організаторам і журналістам, які взяли участь у заході.

"Що стосується рівня питань, то сам формат пресконференції передбачає їхню широту і якусь поверховість, тому питання були або стандартні, або дещо безглузді. Це одна з причин, чому я не люблю інтерв'ю: запитують про якусь банальщину чи навпаки, намагаються колупатися у тебе в душі як у власній кишені", — зазначив режисер.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скріншот відео

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За його словами, кожен журналіст запитував те, про що хотів запитати.

"Я готовий віддати все що завгодно за це їхнє право, як і за право "простого народу" писати про мене гидоту. Бо свобода для мене дорожча за все на світі. Всім добра!" — підсумував Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня колишній в'язень Кремля Олег Сенцов дав свою першу пресконференцію.

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Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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