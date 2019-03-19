Накриє циклон: синоптик уточнила прогноз по Україні

В Україні 20 березня атмосферний фронт циклону Igor зачепить слабкими дощами центр і північ, уночі — захід (у Карпатах можливий мокрий сніг), а також Харківську область.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, на півдні та сході країни прогнозується суха погода, опадів не передбачається.

За прогнозом Діденко, температура повітря розділиться десь за десятою ізотермою.

На заході, півночі, в центрі вдень 20 березня очікується +6... +9 градусів, на півдні, сході та в районах центрального Дніпра +10... +16 градусів. Тобто, лінія з температурою 10 градусів буде проходити між цими районами.

У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Найближчої ночі 0... +2 градуси, завтра вдень +6... +8 градусів.

Діденко додала, що потеплішає в Україні 23 березня, у Всесвітній день метеоролога.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні буде помітно теплішою, ніж зазвичай, проте квітень розпочнеться з похолодання.

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