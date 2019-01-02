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Накриє шалена хуртовина: українців попередили про погіршення погоди

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У середу, 2 січня, в Україні, крім південної частини, очікуються шквальний вітер 15-20 м/с і хуртовини.

Про це попереджає прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр. "Вранці 2 січня у Карпатах і Прикарпатті очікується південно-західний вітер 25-30 м/с", — йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 2 січня на дорогах ожеледиця, вранці пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

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Накриє шалена хуртовина: українців попередили про погіршення погоди

День.org

Зазначається, що рятувальники готові оперативно реагувати у разі потреби.

Накриє шалена хуртовина: українців попередили про погіршення погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після 2 січня ще більше погіршиться погода. Так, 3 січня вночі очікується помірний, удень — невеликий сніг, у південних областях без опадів.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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