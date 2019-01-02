Накриє потужний циклон: синоптик заявила про різке погіршення погоди в Україні

У п'ятницю, 4 січня, південний схід України накриє потужний молодий циклон, який прийде з Греції.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко, в найближчі дні в країні суттєво погіршиться погода. Вона порадила бути обережними українцям, чиї області потраплять під сферу впливу циклону.

"Особливо несприятливою погода буде в Приазов'ї — Запорізька, Донецька області. А також в Криму, Луганській, частинах Херсонської та Харківської області", — підкреслила синоптик.

"Сильні опади — сніг, мокрий сніг і дощ (в залежності від температури повітря), північно-східний вітер сягатиме штормових значень", — попередила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погодні умови в Україні почнуть погіршуватися вже в четвер, 3 грудня, коли очікується невелике зниження температури повітря. Зазначалося, що погана погода може негативно позначитися і на здоров'я громадян, яким до Різдва варто подбати про себе.