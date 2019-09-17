Головна Новини
17 вересня • оновлено в 09:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Накриє "монстр зі Сходу": з'явився страхітливий прогноз на зиму в Україні

2.4т Читати матеріал російською

Зима у 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

Як пише "Метеопрог", вони досліджували переміщення повітряних потоків, які проходять над Європою зі сходу на захід над Північною Атлантикою. У зв'язку з цим взимку прогнозується значне зниження температури і рясні опади снігу.

Відзначається, що в 2019 році саме "монстр зі Сходу" влаштував у Британії моторошні погодні умови. Важка зима привела до загибелі 17 осіб, в тому числі однієї дитини.

Новини
Осіння депресія: сім корисних порад, як впоратися з нудьгою і зневірою

Зима в Україні

Зима в Україні

Ілюстрація

В Україні, відзначають синоптики, швидше за все повинні бути такі ж метеоумови, як у Великобританії. Сибірські циклони щозими проходять над нашою країною.

Зима може наступити у цьому році дуже рано. На думку метеорологів, така погода зустрічається раз на сім років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
4
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Ничего страшного,томос и гидность согреют нерабов. А еще,после того,як поел борща,одеть еще теплую кастрюлю на голову и лечь спать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Та сколько там той зимы... На одной ноге проскакать можно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel