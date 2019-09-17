Накриє "монстр зі Сходу": з'явився страхітливий прогноз на зиму в Україні

Зима у 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклон "Монстр зі сходу".

Як пише "Метеопрог", вони досліджували переміщення повітряних потоків, які проходять над Європою зі сходу на захід над Північною Атлантикою. У зв'язку з цим взимку прогнозується значне зниження температури і рясні опади снігу.

Відзначається, що в 2019 році саме "монстр зі Сходу" влаштував у Британії моторошні погодні умови. Важка зима привела до загибелі 17 осіб, в тому числі однієї дитини.

Зима в Україні Ілюстрація

В Україні, відзначають синоптики, швидше за все повинні бути такі ж метеоумови, як у Великобританії. Сибірські циклони щозими проходять над нашою країною.

Зима може наступити у цьому році дуже рано. На думку метеорологів, така погода зустрічається раз на сім років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеоролог розповіла, що осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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