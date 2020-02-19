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19 лютого • оновлено в 12:38
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Накриє антициклон: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

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В Україні погоду 20 лютого визначатиме антициклон, тому в більшості регіонів буде сухо й сонячно.

Лише незначний фронт принесе в західні області дощ і мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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"Опади, ймовірно, прийдуть у Вінницьку та Житомирську області. Температура повітря протягом дня очікується без особливих змін, +3...+8°. У Києві 20 лютого сонечко прикриється хмарами, проте опадів не передбачається. У столиці завтра +5...+6°", – уточнила вона.

З 23-24 лютого в Україні різко погіршиться погода. Прийдуть сильні опади з вітром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна в Україні очікується досить теплою та сонячною, а найвищі температури будуть у західних областях.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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