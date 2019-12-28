Найтепліший за сто років: 2019 рік побив усі рекорди аномальною температурою

Метеорологи визнали 2019 рік найтеплішим в історії, починаючи з 1881 року, коли почали спостереження за погодою.

Відповідний висновок опублікувала в суботу, 28 грудня, пресслужба Центральної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Протягом року середня температура повітря досягла +10,6, що на 2,9 градуси вище норми, яка становить +7,7. Перевищено показник навіть аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила +10,5.

2019 рік став найтеплішим в історії України donday.ru

"Ще ніколи не було, щоб тепліше норми виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого досягла 23,6°С. Ще жодного разу в грудні температура повітря в Києві не перевищувала 15°С. Але цього року 19 грудня вона досягла 15,2°С. у середньому за рік температурні рекорди були побиті понад 30 разів, іноді на 2,0-2,5°С", – відзначили в обсерваторії.

До того ж, там додали, що 2019-й виявився досить скупим на опади – їх випало лише три чверті норми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ніч на 24 грудня 2019 року назвали найтеплішою в історії України.

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