Найстрашніші пророцтва Ванги і Ейнштейна почали збуватися? ЗМІ здійняли паніку

У мережі забили паніку через пророцтва відомої болгарської провісниці Ванги і геніального фізика Альберта Ейнштейна про мор бджіл, які нібито почали збуватися.

Так, "Комсомольська правда" пише, що повідомлення про загибель комах надходять з усіх куточків планети і це може свідчити про наближення кінця світу.

Примітно, що Ванга спрогнозувала апокаліпсис, який повинен був відбутися в 2004 році. "Спершу зникнуть бджоли, а слідом – людство", – говорила вона.

Ванга передбачила бджолиний мор

Масове вимирання комах нібито почалося в 2006-2007 році і незабаром може перерости в катастрофу. Деякі вчені підтвердили, що бджоли вимруть по всьому світу.

За словами ж Ейнштейна, після зникнення останньої бджоли всі люди Землі загинуть протягом чотирьох років. За розрахунками фізика, планета вже тоді була приречена.

Остаточною датою апокаліпсису, за даними вчених, є 2039 рік.

Бджоли Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почалася істерія через можливий кінець світу після зіткнення Землі з планетою-вбивцею Нібіру.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!