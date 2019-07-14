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Найстрашніші пророцтва Ванги і Ейнштейна почали збуватися? ЗМІ здійняли паніку

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У мережі забили паніку через пророцтва відомої болгарської провісниці Ванги і геніального фізика Альберта Ейнштейна про мор бджіл, які нібито почали збуватися.

Так, "Комсомольська правда" пише, що повідомлення про загибель комах надходять з усіх куточків планети і це може свідчити про наближення кінця світу.

Примітно, що Ванга спрогнозувала апокаліпсис, який повинен був відбутися в 2004 році. "Спершу зникнуть бджоли, а слідом – людство", – говорила вона.

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Ванга передбачила бджолиний мор

Ванга передбачила бджолиний мор

Масове вимирання комах нібито почалося в 2006-2007 році і незабаром може перерости в катастрофу. Деякі вчені підтвердили, що бджоли вимруть по всьому світу.

За словами ж Ейнштейна, після зникнення останньої бджоли всі люди Землі загинуть протягом чотирьох років. За розрахунками фізика, планета вже тоді була приречена.

Остаточною датою апокаліпсису, за даними вчених, є 2039 рік.

Бджоли

Бджоли

Известия

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі почалася істерія через можливий кінець світу після зіткнення Землі з планетою-вбивцею Нібіру.

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Тема
Кінець світу
Тег
кінець світу
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и это есть чудесно!
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Еще страшнее...Один дед сказал: -Скока вы не пыжтесь, а конец достанет каждого! Надо загодя денежки растрынькать и с чистой совестью ждать!
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Ошиблись оба: сначала вымрут люди, пчелы только индикатор.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Новикова Мавра, всем бы твой оптимизм !
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