Найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил у Золотому: штаб ООС заявив про провокацію

Збройні формування Росії 27 травня обстріляли ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте.
Ворог двічі порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонену артилерію, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.
Окупанти двічі порушили режим припинення вогню
focus.ua
У штабі ООС зазначили, що ворог навмисно обстрілював ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї.
"Такі провокації вчергове свідчать про те, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", – йдеться у повідомленні.
Також обстріл вівся по позиціях ЗСУ в районі Новотроїцького.
Окупанти застосували 82-мм міномети, заборонені мінськими угодами, автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.
Військовослужбовці ООС завдали ударів у відповідь із наявного озброєння, щоб припинити агресію противника.
Постраждалих і загиблих у результаті обстрілу серед українських військовослужбовців немає.
Ситуація в зоні ООС станом на 27 травня
mediarnbo.org
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 26 травня в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.
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