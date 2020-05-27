Найманці РФ обстріляли ділянку розведення сил у Золотому: штаб ООС заявив про провокацію

Збройні формування Росії 27 травня обстріляли ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте.

Ворог двічі порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонену артилерію, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Окупанти двічі порушили режим припинення вогню focus.ua

У штабі ООС зазначили, що ворог навмисно обстрілював ділянку розведення сил і засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї.

"Такі провокації вчергове свідчать про те, що ворог свідомо не бажає дотримуватися існуючих домовленостей", – йдеться у повідомленні.

Також обстріл вівся по позиціях ЗСУ в районі Новотроїцького.

Окупанти застосували 82-мм міномети, заборонені мінськими угодами, автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.

Військовослужбовці ООС завдали ударів у відповідь із наявного озброєння, щоб припинити агресію противника.

Постраждалих і загиблих у результаті обстрілу серед українських військовослужбовців немає.

Ситуація в зоні ООС станом на 27 травня mediarnbo.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 26 травня в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

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