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29 березня • оновлено в 07:59
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Найманці Путіна влаштували "пекло" на Донбасі: стріляли мінами, поранили воїнів ОС

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У суботу, 28 березня, на Донбасі найманці Росії поранили двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Ворог знову пішов на провокацію, стріляючи з забороненої "Мінськом" зброї по наших захисниках.

Українські воїни зафіксували 15 обстрілів на Донбасі – більшість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Найманці Путіна влаштували "пекло" на Донбасі

Найманці Путіна влаштували "пекло" на Донбасі

vn.mk.ua

Неподалік від Красногорівки ворог двічі обстріляв наші позиції з 120-мм мінометів, випустивши 24 міни. Поблизу Водяного окупанти два рази здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, випустивши всього 23 міни, а також вели вогонь із автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів, а неподалік від Павлополя вів вогонь із мінометів калібру 82 мм із використанням 5 мін.

По околицях Мар'їнки окупанти двічі вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

По захисниках Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік від Опитного застосував автоматичний гранатомет.

Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників.

  • Поруч із населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін 120 калібру по наших позиціях.

  • По захисниках Зайцевого ворог вів вогонь із використанням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

  • Неподалік населених пунктів Шуми і Хутір Вольний окупанти обстріляли позиції військовослужбовців Об'єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї.

У відповідь підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

Станом на 07:00 29 березня нових обстрілів не зафіксовано.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня обстріляли житловий сектор недалеко від Авдіївської промислової зони, в результаті чого була поранена місцева мешканка.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Мой господин
Мой господин
Kakельские унитазники и жопомойщики, никак не могут отойти от шока. Остались без работы на пана, а виновата как всегда у них Россия. Теперь вот зло срывают на нее. Но это не помогает им, однако. Ещё больше страдают, бедняги.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и какой же это ад??? Всего двух карателей ранили...
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