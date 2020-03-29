Найманці Путіна влаштували "пекло" на Донбасі: стріляли мінами, поранили воїнів ОС

У суботу, 28 березня, на Донбасі найманці Росії поранили двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Ворог знову пішов на провокацію, стріляючи з забороненої "Мінськом" зброї по наших захисниках.

Українські воїни зафіксували 15 обстрілів на Донбасі – більшість у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Найманці Путіна влаштували "пекло" на Донбасі vn.mk.ua

Неподалік від Красногорівки ворог двічі обстріляв наші позиції з 120-мм мінометів, випустивши 24 міни. Поблизу Водяного окупанти два рази здійснили обстріл опорних пунктів підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, випустивши всього 23 міни, а також вели вогонь із автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Піски ворог випустив 9 мін із 120-мм мінометів, а неподалік від Павлополя вів вогонь із мінометів калібру 82 мм із використанням 5 мін.

По околицях Мар'їнки окупанти двічі вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

По захисниках Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік від Опитного застосував автоматичний гранатомет.

Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції українських захисників.

Поруч із населеним пунктом Оріхове противник випустив 5 мін 120 калібру по наших позиціях.

По захисниках Зайцевого ворог вів вогонь із використанням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Шуми і Хутір Вольний окупанти обстріляли позиції військовослужбовців Об'єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета, снайперської і стрілецької зброї.

У відповідь підрозділи Об'єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли.

Станом на 07:00 29 березня нових обстрілів не зафіксовано.

Також повідомляється, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підтримувані Росією терористи "Л/ДНР" на Донбасі 27 березня обстріляли житловий сектор недалеко від Авдіївської промислової зони, в результаті чого була поранена місцева мешканка.

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