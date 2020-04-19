Найманці Путіна розбушувалися на Великдень на Донбасі: поранені троє бійців ЗСУ

У суботу, 18 квітня, збройні формування Росії 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також іншими озброєннями. Поранення отримали 3 бійців ЗСУ.

Як повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, наші воїни у відповідь відкривали вогонь, наполегливо й ефективно змушуючи супротивника до дотримання режиму "Тиша". Атакував противник переважно в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де зафіксовано чотири обстріли.

"Так, із мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупаційні війська випустили 11 мін по наших підрозділах поблизу Луганського, а захисників Травневого обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Проти українських військовослужбовців неподалік Кримського ворог по полудню застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю, а ввечері – озброєння бойових машин піхоти", – йдеться у повідомленні.

Обстріли ВСУ тривають регулярно Warsonline

На Приазов'ї окупанти відкривали вогонь проти захисників Лебединського з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Внаслідок ворожих обстрілів учора троє наших героїв отримали поранення.

"Агресивна та злочинна поведінка російських окупантів викликала негайну реакцію з боку Об'єднаних сил – вогнем зі штатного озброєння наші підрозділи рішуче придушили ворожу активність. У разі повторення подібних провокацій українські захисники завжди готові надати загарбникам адекватну й невідворотну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 квітня наші підрозділи поранили щонайменше одного російського найманця", – зазначено у зведенні ООС.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляє OBOZREVATEL, багато захисників України змушені зустрічати Великдень на передовій. Щоб нагадати воїнам про дім, у зону ООС їм відвезли 3 тисячі пасок.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!