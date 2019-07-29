Найгучніші "касетні скандали" України: хто поніс покарання

В Україні знову розгорівся "касетний скандал" – цього разу в Національному антикорупційному бюро опублікували запис розмов між одіозними суддями Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), який доводить втручання представників Феміди в роботу інших органів влади.

Обвинувачені заперечують свою причетність, а українці не вірять, що винні понесуть справедливе покарання. Адже це вже далеко не перший випадок, коли розслідування подібних справ тривають не те що роками, а десятиліттями. Чого тільки варта публікація запису з кабінету тодішнього президента Леоніда Кучми, яка проливає світло на вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про найгучніші "касетні скандали" – в матеріалі OBOZREVATEL.

Справа щодо суддів Окружного адмінсуду Києва

26 липня детективи НАБУ прийшли з обшуками в ОАСК у зв'язку розслідуванням справи про тиск глави суду Павла Вовка на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Головний суддя подавав позови до суду на членів ВККС, щоб штучно створити конфлікт інтересів, а також виносив рішення про відсторонення суддів і призначення більш лояльних до нього.

НАБУ і Генпрокуратура надали записи розмов Вовка й адвоката Кротюка. Глава ОАКС доручив йому подати позови до суду, щоб створити штучний конфлікт інтересів між ВККС і ОАКС.

На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, глава суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славіцька.

Крім того, за даними слідства, до можливої незаконної діяльності суддів причетне Державне бюро розслідувань. У розмовах йдеться про можливість використання ДБР для тиску на суддів.

Незважаючи на те, що правоохоронці підготували підозри керівництву і чотирьом суддям ОАСК, Павло Вовк навідріз заперечує власну провину, про що написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, немає ніяких доказів, які б вказували на достовірність опублікованих плівок, а запис був змонтований.

"Не вірте жодному слову. Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їхній текст (сценарій) "по-деб*льному написаний". У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно, сказаних у різних ситуаціях і в різний час. Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть у різних місцях. Це ж чутно за різним шумом на фоні, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут ніяка експертиза не потрібна", – заявив глава ОАКС.

Вбивство Гонгадзе

Ймовірно, публікація записів розмов суддів так і закінчиться нічим, як і найгучніший "касетний скандал" за всю історію незалежної України. Йдеться про публікацію магнітофонного запису з кабінету тодішнього президента Леоніда Кучми, який свідчить про причетність його і низки інших осіб та політиків до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе

Чоловік зник 16 вересня 2000 року, а вже 28 листопада лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз оприлюднив записи, зроблені співробітником державної охорони Миколою Мельниченком.

На плівці були чутні голоси Кучми і екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка, якому другий президент України доручив розправитися з опозиційним журналістом Гонгадзе. Крім того, під час розмови були присутні колишній глава Адміністрації президента Володимир Литвин і глава СБУ Леонід Деркач.

Автентичність плівок підтвердила експертиза американської компанії, пізніше посол США в Україні заявляв, що у Штатів немає сумнівів в автентичності записів, зроблених Мельниченком.

Про це також у різний час заявляли в ГПУ і СБУ після проведення низки експертиз.

Але в 2011 році Конституційний суд України виніс рішення, яким заборонив використовувати "плівки Мельниченка" в справі за обвинуваченням колишнього президента Леоніда Кучми в причетності до вбивства Гонгадзе. Суд прийшов до висновку, що зазначені записи зроблені незаконним шляхом і отримані сумнівним способом.

Леонід Кучма "Українська правда"

Втім, записи є, і факти повинні були бути розслідувані правоохоронними органами. Проте через 19 років після того ні родичі й друзі Гонгадзе, ні вся Україна не змогли добитися винесення вироку для винуватців жахливого злочину.

Чи варто говорити, що інші "касетні скандали" чекає та ж доля, як і справу Гонгадзе, поки винні найдовшого розслідування за всю незалежність України не будуть покарані?

Скандальні плівки "Саакашвілі-Курченка"

5 грудня 2017 року Служба безпеки України приїхала за адресою тимчасового проживання Міхеїла Саакашвілі в Києві для його затримання в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності).

Міхеїл Саакашвілі

За даними ГПУ і СБУ, Саакашвілі змовився із бізнесменом-утікачем часів Януковича Сергієм Курченком для отримання від нього грошей на акції протесту з метою захоплення влади.

Затримати підозрюваного правоохоронцям не вдалося, юрба активістів, яка зібралася під будинком Міхеїла, буквально витягла його з авто співробітників СБУ, виламавши задні двері.

У цей час генеральний прокурор Юрій Луценко провів брифінг, на якому представив журналістам запис Саакашвілі з Курченком, де вони домовляються про співпрацю.

Крім того, було оприлюднено розмову нібито помічника Курченка на ім'я Саша і нібито голови Київського обласного відділення "Руху нових сил" Северіона Дангадзе, який, за версією ГПУ, вів переговори від імені Саакашвілі.

Генпрокурор заявив, що слідством зафіксовано, як помічник Саакашвілі Дангадзе отримав 500 тисяч доларів на організацію "МіхоМайдану".

Звісно, Саакашвілі повністю заперечував той факт, що на плівці був його голос, і стверджує, що з Курченком взагалі не був знайомий.

"Я взагалі не знаю, хто такий Курченко. Я з ним не спілкувався, я не знаю, як він виглядає, і у мене немає з ним нічого спільного. Я знаю Путіна, могли б зробити моє аудіо з Путіним", – заявив він одразу ж після оприлюднення плівок.

Втім, і цей "касетний скандал" закінчився нічим. У 2018 році Саакашвілі видворили з України, проте після президентських виборів у 2019 році скандальний політик повернувся в країну.

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