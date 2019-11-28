"Найгірша річ, яку я бачив!" Кабани загризли жінку прямо біля будинку

У Техасі (США) на 59-річну жінку напало стадо кабанів, вона не вижила.

Як пише ВВС, Крістін Роллінз перебувала біля будинку, у якому вона доглядала літню жінку. У цей момент на неї напали кабани.

Потерпілу знайшла 84-річна жінка, яка в той день так і не дочекалася свою доглядачку.

Шериф округу Чемберс Брайан Готорн заявив, що у свої 35 років це найгірша річ, яку він коли-небудь бачив.

Дикі кабани загризли жінку прямо біля будинку УНІАН

"Без сумніву я вважаю, що там було кілька тварин. Це підтверджують різні розміри укусів", - сказав Готорн.

За його словами, ще до того, як тіло було виявлено, собаки домовласників, прогнали кабанів від будинку.

Шериф повідомив, що останнім часом жителі місцевості скаржаться на цих звірів. Саме тому чиновники заклали пастки для них.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Маріуполі щур ледь не загриз 4-річну дитину. Тварина накинулася на дівчинку, коли та лежала в ліжечку.

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