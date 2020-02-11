"Найближча людина!" Зеленський розговорився про свою дружину

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його дружина Олена зараз є найближчою людиною для нього.

Таке висловлювання пролунало на відео з інтерв'ю глави держави, яке виклав його Офіс (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олена і Володимир Зеленський ТСН

При цьому, відповідаючи на запитання, скільки йому потрібно часу, щоб почати довіряти людині, Зеленський сказав: "Я зустрічався з моєю дружиною майбутньою вісім років ...".

"Це – найближча моя людина. Ось і все", – підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Зеленська розповіла, що разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським, намагається поменше говорити про роботу вдома.

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