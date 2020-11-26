Де найпростіше підхопити коронавірус і коли епідемія в Україні ослабне? Бліцінтерв'ю з Доан

Пік епідемії коронавірусу в Україні може настати вже в грудні, а ось після різдвяно-новорічних свят є ймовірність, що захворюваність зменшиться. При цьому зараз заразитися найбільше ризикують ті, хто працюють в великих офісах і інших колективах.

Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла епідеміолог, а в минулому начальник управління соціально-гігієнічного моніторингу Держсанепідслужби України і радник голови структури, Світлана Доан.

Наводимо головні відповіді на питання, які вас цікавлять найбільше, в тезах. Вони вас здивують.

– Інфекція з крапельним механізмом передачі зупиняється лише вакцинацією, коли буде створений імунний прошарок. А це люди, які перехворіли. Поки вакцинації нема, стримати її поширення може лише карантин. Він відтерміновує піки і розтягує інфекційний процес в часі, щоб хворіло якумога менше людей, а не всі одразу.

– Чим жорсткіший карантин – тим кращим буде ефект по стриманню та розповсюдженню інфекції. Навесні ми вводили його, щоб дожити до літа, коли крапельний механізм передачі вірусу втрачає активність через відкриті вікна, провітрювання, сонячний ультрафіолет. Влітку люди більше знаходяться на свіжому повітрі і не скупчуються, як в холодну пору року.

– До появи вакцини нам слід максимально зменшити кількість захворілих. Можливо, варто повністю закрити дитячі садки та школи, бо люди молодого віку поширюють вірус серед дорослих, які хворіють складніше. Covid-19 також поширюється у великих колективах – офісах open space, коли всі співробітники знаходяться в одній кімнаті. Нині це одне із найризикованіших місць передачі коронавірусу.

– Чим більші колективи і скупчення людей – тим більше захворілих. Бо крапельний механізм передачі – геометрична прогресія, одна людина інфікує трьох-чотирьох, а у скупченні – це ще більше.

– От у громадському транспорті – маршрутках, автобусах, метро – де люди одягають захисні маски і не знаходяться увесь день – заразитися складніше. Вони заходять-виходять, у транспорті відкриваються двері, завдяки чому є природна вентиляція. Навіть у переходах метро, де віє вітер, концентрація збудника не велика.

– Пік може бути у грудні. Порівнюємо його з грипозною інфекцією через однаковий механізм передачі. Чому грудень? Бо на коронавірус почали хворіти досить рано (зазвичай сезон грипу в Україні починається в жовтні-листопаді, а статистика по коронавірусу за офіційними даними почала збільшуватися з вересня. – ред).

– Після різдвяно-новорічних свят буде зниження кількості нових випадків. Традиційно, цей період завжди сприяв зниженню захворюваності. Так, люди зустрічаються, спілкуються, але ж діти не ходять до шкіл і не розносять інфекцію. Тому тижневі свята на Новий рік та Різдво завжди давали зменшення кількості випадків зараження грипом. Із коронавірусом може бути те саме.