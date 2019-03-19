"Нах.. був цей цирк?" Яніна Соколова яскраво поставила росіян на місце через Крим

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що окупація Криму сильно вдарила по економіці Росії.

Про це вона написала у коментарі у Facebook під статтею видання "Дождь" "Скільки Росії коштував Крим, і чим приєднання обернулося для нього".

"Тільки ви ж його не приєднали, а вкрали. І як? Чи задоволені? Ні? Тоді на*уя був весь цей цирк? Віддайте наші території і кисніть у своєму цирку як хочете. Інакше для вас це коштуватиме ще дорожче. Про холодильник потурбуйтеся, зрештою", — зазначила вона.

Зазначимо, що станом на 9 ранку 18 березня її пост зібрав 156 лайків.

Також інші користувачі підтримали думку Соколової. Так більше двох сотень лайків отримали записи: "Крим не приєднався. Його анексували" і "Захоплення Криму підвело риску під братерством народів Росії і України, це була стратегічна помилка Путіна".

Крім того, відомий український економіст Михайло Кухар під постом "Дождя" опублікував посилання на статтю, в якій були презентовані результати дослідження про втрати російської економіки через анексію Криму.

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Скріншот

Додамо, що в самій статті на "Дожде" повідомлялося, що в Росії п'ятиріччя анексії відзначатимуть скромно.

"Не буде мітингу-концерту на Василівському узвозі. Не буде феєрверків, парадів і вручення медалей. Суто робоча обстановка. Про завершення кримського консенсусу експерти говорять з літа минулого року, коли підвищення пенсійного віку раптом повернуло рейтинг Володимира Путіна до докримського значення, і взагалі життя перестала бути таким райдужним — навіть разом із Кримом", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка Яніна Соколова пояснила, що треба зробити росіянам, щоб українці знову їм повірили.

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