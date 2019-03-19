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"Нах.. був цей цирк?" Яніна Соколова яскраво поставила росіян на місце через Крим

3.5тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що окупація Криму сильно вдарила по економіці Росії.

Про це вона написала у коментарі у Facebook під статтею видання "Дождь" "Скільки Росії коштував Крим, і чим приєднання обернулося для нього".

"Тільки ви ж його не приєднали, а вкрали. І як? Чи задоволені? Ні? Тоді на*уя був весь цей цирк? Віддайте наші території і кисніть у своєму цирку як хочете. Інакше для вас це коштуватиме ще дорожче. Про холодильник потурбуйтеся, зрештою", — зазначила вона.

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Зазначимо, що станом на 9 ранку 18 березня її пост зібрав 156 лайків.

Також інші користувачі підтримали думку Соколової. Так більше двох сотень лайків отримали записи: "Крим не приєднався. Його анексували" і "Захоплення Криму підвело риску під братерством народів Росії і України, це була стратегічна помилка Путіна".

Крім того, відомий український економіст Михайло Кухар під постом "Дождя" опублікував посилання на статтю, в якій були презентовані результати дослідження про втрати російської економіки через анексію Криму.

Яніна Соколова яскраво поставила росіян на місце через Крим

Скріншот

Яніна Соколова яскраво поставила росіян на місце через Крим

Скріншот

Додамо, що в самій статті на "Дожде" повідомлялося, що в Росії п'ятиріччя анексії відзначатимуть скромно.

"Не буде мітингу-концерту на Василівському узвозі. Не буде феєрверків, парадів і вручення медалей. Суто робоча обстановка. Про завершення кримського консенсусу експерти говорять з літа минулого року, коли підвищення пенсійного віку раптом повернуло рейтинг Володимира Путіна до докримського значення, і взагалі життя перестала бути таким райдужним — навіть разом із Кримом", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналістка Яніна Соколова пояснила, що треба зробити росіянам, щоб українці знову їм повірили.

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Особи
Михайло КухарЯніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Крим
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Только вы ж его не присоединили, а украли" украсть можно вещь, а Крым-это люди! И даже сейчас подавляющее большинство укрополитиков и не только продолжают применять "вещные" термины. А на людей похрен.
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Приходько Егор
Приходько Егор
ну это только на украине не вкладывали 23 года деньги в Крым и он постепенно превращался в дыру, и только благодаря силам местного населения, которым было не безразлично их жилище они смогли поддерживать его в нормальном состоянии. так что вложение денег в Крым это плевок в лицо украине, потому что сейчас там делается то что не делала украина. смотри киев и учись как надо было!
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вованов вован
вованов вован
Нет, не отдадим. Попробуйте заберите, а раз не можете, то хватит скулить и сопли размазывать по щекам, вымаливая сочувствие по всему миру. Вы страна, самая нищая в Европе, еще и других хотите насильно заставить бедствовать вместе с вами. Вкладывание денег в свои территории, что же в этом плохого, я думаю, это лучше чем хранить их где-то за бугром, финансирую другие экономики.
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