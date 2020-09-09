МоваЯзык

Топтеми:

Наглая ложь расходится по соцсетям просто превосходно!

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Суспільство
5,7 т.
Наглая ложь расходится по соцсетям просто превосходно!

Мое утро сегодня началось с того, что целый ряд народных депутатов и пользователей "Фейсбука" закидали меня ссылкой на пост гражданина Владимира Ковальчука, в котором тот рассказывал о том, что какой-то неизвестный пытался взломать его дверь, а он защищая свое имущество вышел с зарегистрированным охотничьим ружьем и прогнал агрессора. (МОЛОДЕЦ!!!)

Вот этот пост

Ковальчук "защищал" свое жилье с оружием.

Ковальчук "защищал" свое жилье с оружием. Facebook Владимира Ковальчука

Гражданин угрожал оружием электрикам.

Гражданин угрожал оружием электрикам. Facebook Владимира Ковальчука

Гражданин сообщил, как "защищался" от взлома оружием.

Гражданин сообщил, как "защищался" от взлома оружием. Facebook Владимира Ковальчука

Дальше к нему с обыском приехала полиция(КАРАУЛ!!!), изъяла оружие и завела дело по статье хулиганство с использованием оружия.

Пост заканчивается словами:

"Дитина дивиться на весь цей цирк широкими очима. Єдине, що син запитав мене: – Тату, коли ми виїдемо з цієї країни?"

Итог – 8100 лайков. 5400 перепостов.

Как всегда, ложь расходится по социальным сетям хорошо.

А наглая ложь - расходится просто превосходно!

Что же было на самом деле.

Автор поста является злостным неплательщиком за коммунальные услуги.

Общая сумма долгов – около 190 тысяч гривен.

Из них:

Электроэнергия - 21058,68 грн;

Содержание дома – 60000 грн;

Услуги водоснабжения и канализации – 7957 грн;

Услуги теплоснабжения – 98 072 грн.

Оно и понятно – ведь долги платят в Украине только трусы. А у этого должника есть огнестрельное оружие – карабин.

На самом деле, еще в прошлом году за злостные неплатежи квартира гражданина Ковальчука была отключена от энергоснабжения. Но владелец квартиры незаконно подключился к щитку и уже просто воровал электроэнергию.

Сотрудники "Киевэнерго" зашли в общий коридор, который является местом общего пользования, для того, чтоб прекратить факт наглого воровства электроэнергии. Они были в фирменной рабочей одежде, представились, сообщили цель своего визита.

В ответ электрики получили порцию отборного мата и угроз. А затем в качестве "аргумента" гражданин, обоснованно подозреваемый в воровстве электроэнергии, достал охотничье ружье и угрожал его использовать против электриков. Все это отлично видно на видео, снятом сотрудниками "Киевэнерго".

А затем, когда они вызвали полицию, а полицейские изъяли оружие и завели дело по статье хулиганство, Владимир Ковальчук написал лживый от начала до конца пост в надежде, что это защитит его от справедливого наказания за свои правонарушения.

Нет, так не будет!

За угрозы использования оружия против простых электриков, за хулиганство придется отвечать!

А вообще, книжки бы Вам писать, господин Ковальчук, фантастические, с элементами манипуляций. Глядишь, стали бы знаменитым блогером или писателем, и стали бы оплачивать коммунальные услуги, а не угрожать расстреливать ни в чем не повинных коммунальщиков.

Ввиду очень широкого распространения искривленной реальности от Владимира Ковальчука, прошу РЕПОСТ у всех, кто хочет, чтоб в соцсетях неправда была сбалансирована правдой.

Подробности в заявлении пресс-службы Киевской полиции.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Джерело: Facebook Антона Геращенко
УкраїнаКиївкомунальні послугиКиївенерго
Чому ви можете довіряти OBOZREVATEL
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство