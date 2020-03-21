У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні зростає ймовірність введення надзвичайного стану. Незабаром це питання буде обговорюватися на засіданні РНБО з ініціативи президента Володимира Зеленського. Однак поки що ряд областей оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації.

OBOZREVATEL зазначає, що це два різних поняття, які слід чітко розрізняти.

Надзвичайна ситуація – це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, що може спричинити або спричинила людські жертви, а також шкоду здоров'ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

Введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації – ні. Режим НС в основному націлений на мобілізацію всіх органів державної влади.

Відповідно до закону термін дії надзвичайного стану – 30 або 60 днів з можливістю продовження. Чітких термінів дії режиму надзвичайного стану немає.

Ознаки надзвичайної ситуації:

наявність або загроза загибелі людей;

істотне погіршення умов життєдіяльності;

значне погіршення стану здоров'я людей;

заподіяння економічних збитків.

В умовах НС з коронавірусом в першу чергу посилюється підтримка функціонування медичної сфери і збільшується інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням. OBOZREVATEL раніше детально розповідав про права та обов'язки українців при режимі НС і те, на які заходи може піти держава.

Суть режиму надзвичайної ситуації МВС

Надзвичайний стан – особливий правовий режим діяльності органів державної влади та управління, підприємств, установ і організацій, що вводиться в країні або окремих її районах для захисту від зовнішньої або внутрішньої загрози, підтримку громадського порядку.

Режим надзвичайного стану передбачає обмеження прав і свобод громадян, юридичних осіб, а також покладання на них додаткових обов'язків.

Так, режим надзвичайного стану передбачає більш жорсткі заходи, ніж надзвичайна ситуація:

обмеження в'їзду і виїзду в області та міста;

перекривають аеропорти і деякі дороги;

вводиться комендантська година, до забезпечення порядку і безпеки підключають армію і поліцію;

правоохоронці отримають можливість оглядати транспортні засоби, будівлі, вилучати речі;

евакуюють населення з небезпечних місць за необхідності;

можуть ввести картки на продукти і предмети першої необхідності;

указом президента може бути введена цільова мобілізація, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

призупиниться діяльність політичних партій;

Володимир Зеленський може ввести режим надзвичайного стану Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області. При цьому троє хворих померли, а один переміг інфекцію.

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