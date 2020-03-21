У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні зростає ймовірність введення надзвичайного стану. Незабаром це питання буде обговорюватися на засіданні РНБО з ініціативи президента Володимира Зеленського. Однак поки що ряд областей оголосили про введення режиму надзвичайної ситуації.
OBOZREVATEL зазначає, що це два різних поняття, які слід чітко розрізняти.
Надзвичайна ситуація – це обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, що може спричинити або спричинила людські жертви, а також шкоду здоров'ю людей або навколишньому середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.
Введення в країні надзвичайного стану тимчасово обмежує права людей, режим надзвичайної ситуації – ні. Режим НС в основному націлений на мобілізацію всіх органів державної влади.
Відповідно до закону термін дії надзвичайного стану – 30 або 60 днів з можливістю продовження. Чітких термінів дії режиму надзвичайного стану немає.
Ознаки надзвичайної ситуації:
наявність або загроза загибелі людей;
істотне погіршення умов життєдіяльності;
значне погіршення стану здоров'я людей;
заподіяння економічних збитків.
В умовах НС з коронавірусом в першу чергу посилюється підтримка функціонування медичної сфери і збільшується інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням. OBOZREVATEL раніше детально розповідав про права та обов'язки українців при режимі НС і те, на які заходи може піти держава.
Суть режиму надзвичайної ситуації
МВС
Надзвичайний стан – особливий правовий режим діяльності органів державної влади та управління, підприємств, установ і організацій, що вводиться в країні або окремих її районах для захисту від зовнішньої або внутрішньої загрози, підтримку громадського порядку.
Режим надзвичайного стану передбачає обмеження прав і свобод громадян, юридичних осіб, а також покладання на них додаткових обов'язків.
Так, режим надзвичайного стану передбачає більш жорсткі заходи, ніж надзвичайна ситуація:
обмеження в'їзду і виїзду в області та міста;
перекривають аеропорти і деякі дороги;
вводиться комендантська година, до забезпечення порядку і безпеки підключають армію і поліцію;
правоохоронці отримають можливість оглядати транспортні засоби, будівлі, вилучати речі;
евакуюють населення з небезпечних місць за необхідності;
можуть ввести картки на продукти і предмети першої необхідності;
указом президента може бути введена цільова мобілізація, а держава зможе розпоряджатися майном підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
призупиниться діяльність політичних партій;
Володимир Зеленський може ввести режим надзвичайного стану
Офіс президента
Як писав OBOZREVATEL, в Україні зафіксовано 42 випадки захворювання коронавірусом, з яких 25 – в Чернівецькій області. При цьому троє хворих померли, а один переміг інфекцію.
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