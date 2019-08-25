Начинка з паперу: українська мережа супермаркетів загриміла у скандал

Українська мережа супермаркетів "Сільпо" загриміла у скандал через начинку продуктів власної лінкейкі.

У групі "Чорний список, Вінниця" в Facebook потерпілий оприлюднив фото ковбаси з цього магазину, що викликало гнів у користувачів.

Покупки (ілюстрація) s-english

"Сільпо", місто Вінниця. Зодчих 2. Торгова марка "Премія", ковбаса Дрогобицька, напівкопчена. Ось таку несподівану знахідку сьогодні вранці знайшов у ковбасі вищого сорту", – написав Олександр Сафіна.

Зокрема, в ковбасі він продемонстрував шматок паперу, який займав багато місця в м'ясному продукті. Користувачі були в гніві, хоча подібна знахідка вже мало кого дивує.

Як повідомляється OBOZREVATEL. нещодавно в одному з алкогольних магазинів Києва продавець відмовився обслуговувати покупців українською мовою, що стало причиною скандалу.

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