Наближається небезпечне затемнення: маг розповів, хто потрапить під удар

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, що сонячне затемнення 26 грудня 2019 року спричинить на людство і кожну людину двоякий вплив.

"Це затемнення двояке. Воно спричинить серйозний вплив на формування подій прийдешніх періодів", – сказав він OBOZREVATEL.

Як пояснив Ігор Мехеда, затемнення 26 грудня буде кільцевим і відбудеться в зодіакальному сузір'ї Козерога. Його пік випадає на 7 годину 18 хвилин за київським часом.

Сонячне затемнення 26 грудня буде двояким

"За сучасним літочисленням, це завершальне затемнення 2019 року. Але якщо згадати, що у переважної більшості древніх культур і цивілізацій новий рік наступав в день зимового сонцестояння, 21-22 грудня за сучасним календарем, то воно може розглядатися як перше затемнення 7528 року", – розповів він.

Говорячи про той факт, що затемнення відбудеться в Козерозі, Ігор Мехеда пояснив: "З одного боку, Козеріг вважається конфліктним щодо енергій сонця. З іншого боку, під час піку затемнення сонце перебуватиме в королівському градусі, що буває досить рідко для затемнень".

"Зодіакальний знак Козеріг вважається знаком влади – покровителем президентів, королів і урядів. Тому в багатьох країнах світу система управління може почати руйнуватися, і одночасно зміцнюватися. Багато політичних лідерів протягом декількох місяців після затемнення втратять вплив, інші, навпаки, посилять свою популярність" , – спрогнозував маг.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна озвучила ритуал на удачу, усунення негативу і залучення позитивних подій, який можна провести під час сонячного затемнення.

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