Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Наближається містичний день: як здійснити мрії

1.2т Читати матеріал російською

25 липня 2019 року відзначається так званий День Поза Часом.

"Мрії, які формуються в уяві цього дня, мають великі шанси на реалізацію", – розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Наручні годинники, ілюстрація

Наручні годинники, ілюстрація

https://ru.best-wallpaper.net

За його словами, День Поза Часом є винаходом індіанців майя, які "сприймали події через час, точніше, через дати". У їх календарі було 364 дні, а останній день року – 365-й – "не був ані днем тижня, ані днем місяця", і вважався по-справжньому містичним.

Новини
Кінець світу: маг сказав, що може погубити людство

Щорічно День Поза Часом випадає на 25 липня за григоріанським календарем, – пояснив Ігор Мехеда.

"У давнину вважали, що в цей день найлегше зрозуміти себе, Всесвіт, стихію часу і її течію в Універсумі. Також цей день сприятливий для мрій - вважається, що мрії, в які занурюються люди цього дня, мають дуже великі шанси здійснитися. Індіанці майя вірили, що 25 липня – точка, з якої можна керувати часом. У ці дні розкриваються таємниці, зокрема, внутрішні таємниці самої людини", – розповів він.

"День Поза Часом – галактичний день свободи, мистецтва, творчості, молитов і медитацій за мир. До речі, 25 липня практично у всіх країнах практикується всесвітня медитація за запобігання воєн і природних катастроф", – додав Ігор Мехеда.

Новини
Кінець світу: названі дві країни, які врятуються

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив неймовірну версію трагічних подій на перевалі Дятлова. У 1959 році поблизу гори Холатчахль в Свердловській області (Росія) при загадкових обставинах загинула туристична група з 9 осіб, картина того, що сталося досі неясна.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Мехеда
Тег
календарь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel