Наближається містичний день: як здійснити мрії

25 липня 2019 року відзначається так званий День Поза Часом.

"Мрії, які формуються в уяві цього дня, мають великі шанси на реалізацію", – розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Наручні годинники, ілюстрація https://ru.best-wallpaper.net

За його словами, День Поза Часом є винаходом індіанців майя, які "сприймали події через час, точніше, через дати". У їх календарі було 364 дні, а останній день року – 365-й – "не був ані днем тижня, ані днем місяця", і вважався по-справжньому містичним.

Щорічно День Поза Часом випадає на 25 липня за григоріанським календарем, – пояснив Ігор Мехеда.

"У давнину вважали, що в цей день найлегше зрозуміти себе, Всесвіт, стихію часу і її течію в Універсумі. Також цей день сприятливий для мрій - вважається, що мрії, в які занурюються люди цього дня, мають дуже великі шанси здійснитися. Індіанці майя вірили, що 25 липня – точка, з якої можна керувати часом. У ці дні розкриваються таємниці, зокрема, внутрішні таємниці самої людини", – розповів він.

"День Поза Часом – галактичний день свободи, мистецтва, творчості, молитов і медитацій за мир. До речі, 25 липня практично у всіх країнах практикується всесвітня медитація за запобігання воєн і природних катастроф", – додав Ігор Мехеда.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда озвучив неймовірну версію трагічних подій на перевалі Дятлова. У 1959 році поблизу гори Холатчахль в Свердловській області (Росія) при загадкових обставинах загинула туристична група з 9 осіб, картина того, що сталося досі неясна.

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