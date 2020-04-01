Завдяки дії потужного атлантичного антициклону Keywan, який блокуватиме надходження до України холодного арктичного повітря, по всій її території у четвер, 2 квітня, очікується суха, переважно сонячна, погода.

Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, вітер із північного напрямку зміниться спочатку на західний, а потім південно-західний.

"Це не означає, що антициклон просто так піднесе лапки вгору, найближча ніч ще буде із морозом, проте тенденція – явно до ротації повітряних мас", – підкреслила вона.

2 квітня в Україні потепліє

Синоптикиня зауважила, що найближча ніч все ще втримає в Україні низькі градуси – передбачається до -1… -5. Однак уже вдень інші напрямок вітру та повітряна маса принесуть значно вищі +8… +13 градусів.

У Києві четвер теж буде з невеликим морозом: уночі приблизно -1… -3, а вдень потеплішає до +10 градусів.

Водночас і надалі, прогнозує Діденко, температура повітря поступово підвищуватиметься.

"Проте опадів суттєвих не видно, поливати квіти і те, що вже посаджене, треба буде багато. Вода, власне, як завжди, надзвичайно потрібна… Хай почуття гумору допоможе додатково всім нам у ці не дуже смішні часи. І все ж озирніться – у вас вся спина біла!" – жартівливо підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, в Україні в квітні очікується тепла погода: до +24 градусів і без значних опадів.

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