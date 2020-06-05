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5 червня • оновлено в 15:14
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На Житомирщині можуть посилити карантин: захворюваність на COVID-19 зросла

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У Житомирській області мають намір розглянути питання про посилення карантинних заходів через зростання кількості заражених коронавірусом (COVID-19).

Про це на брифінгу в п'ятницю, 5 червня, заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Сьогодні проведемо засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій ініціюватиму посилення карантинних заходів і неперехід Житомирщини на черговий етап ослаблення карантину", – сказав чиновник.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

На комісії мають намір розглянути такі питання:

  • неможливість відкриття ресторанів на території області;

  • проведення богослужінь за умови дотримання жорстких карантинних заходів;

  • перевірка пасажирських перевезень працівниками Нацполіції на предмет дотримання карантинних обмежень;

  • перевірка ринків і магазинів щодо виконання всіх карантинних заходів.

Зазначимо, що станом на 5 червня в Житомирській області зафіксовано 855 випадків зараження (+22 за добу).

На Житомирщині можуть посилити карантин: захворюваність на COVID-19 зросла

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Житомирі заявили про спалах коронавірусу серед вихователів дитсадків.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Житомир
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