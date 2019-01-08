На Землі почався ''коридор затемнень'': що треба і чого не можна робити в ці дні

З 7 січня у світі почався так званий коридор затемнень. Він триватиме два тижні і закінчиться 21 січня, коли буде місячне затемнення.
Найближчими днями треба дотримуватися певних правил поведінки. Про це у своєму Instagram попередила відомий астролог Олена Молдованова.
"Можна планувати дружні зустрічі, обмін інформацією та новинами. Сприятливо для проведення конференцій, тренінгів та семінарів. Добре для колективної роботи, вступу до гуртків, спільнот і клубів за інтересами. Корисний час для інтелектуального штурму, генерування нових ідей, будь-якого креативу, а також для роботи в інтернеті, реклами та оголошень у соцмережах", — порекомендувала вона.
Коридор затемнень
За її словами, в ці дні важливо вміти володіти собою і запастися терпінням, якщо щось не виходить з першого разу
При цьому астролог попередила, що якщо не дотримуватися правил, то кожна сварка ризикує стати останньою.
8-9 січня, 4-5 місячну добу, вівторок-середа •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• Ставім❤️чтоби і далі бачити мої пости у своїй стрічці! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ У ці дні триває транзит Місяця по знаку ♒️Водолея. А значить будуть продовжені тенденції понеділка, спрямовані на інтелектуальну роботу, спілкування з друзями і однодумцями. Можна планувати дружні зустрічі, обмін інформацією та новинами. Сприятливо для проведення конференцій, тренінгів та семінарів. Добре для колективної роботи, вступу в гуртки, спільноти і клуби за інтересами. Корисне час для інтелектуального штурму, генерування нових ідей, будь-якого креативу, а також для роботи в інтернеті, реклами та оголошень в соц. мережах. ⠀ У ці дні планета комунікацій і мови, Меркурій в напруженому аспекті з богом війни, Марсом. У дні, коли вони конфліктують, чимало проблем виникає через гарячність, нервозності, грубості, різких висловлювань і прямолінійності. Будь-яка перешкода на шляху може викликати роздратування, злість і гнів. Легко найбезневиннішу комунікацію перетворити в конфлікт. ☝🏻А ми пам'ятаємо, що зараз знаходимося в "коридорі затемнень" # зімній_корідор_затменій_2019_mol тому не дотримуватися правил, то кожна сварка ризикує стати останньою. У дні напряденного аспекту Меркурій / Марс на роботі створюється знервована обстановка, суєта, перенапруження. І, як правило, в ці дні дійсно навалюється багато додаткових обов'язків, збільшується обсяг роботи. Не виключені проблеми з документами, технікою, транспортом. Важливо вміти володіти собою і запастися терпінням, якщо щось не виходить з першого разу. ⠀ Увечері в середу, 9 січня, Місяць піде на пару годин в "холосту" зону. А саме з 18: 53-21: 42 (Київ) і з 19: 53-22: 42 (Москва). Після цієї зони вона переходить в замріяні і сентиментальні ♓️Риби. Про це вже в наступному прогнозі. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❗️Для записи на індивідуальну консультацію по особовому зодіаку # натальнаякарта_mold пишіть в директ або в WhatsApp / Viber Вхід через активне посилання в шапці профіля☝🏻 ⠀ Продолженіе➡️
Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 січня 2019 року, у Різдвяний святвечір, о 3:42 за київським часом сталося перше в цьому році часткове сонячне затемнення. Воно відбулося на 15 градусах Козерога.