На Землі почався ''коридор затемнень'': що треба і чого не можна робити в ці дні

З 7 січня у світі почався так званий коридор затемнень. Він триватиме два тижні і закінчиться 21 січня, коли буде місячне затемнення.

Найближчими днями треба дотримуватися певних правил поведінки. Про це у своєму Instagram попередила відомий астролог Олена Молдованова.

"Можна планувати дружні зустрічі, обмін інформацією та новинами. Сприятливо для проведення конференцій, тренінгів та семінарів. Добре для колективної роботи, вступу до гуртків, спільнот і клубів за інтересами. Корисний час для інтелектуального штурму, генерування нових ідей, будь-якого креативу, а також для роботи в інтернеті, реклами та оголошень у соцмережах", — порекомендувала вона.

Коридор затемнень

За її словами, в ці дні важливо вміти володіти собою і запастися терпінням, якщо щось не виходить з першого разу

При цьому астролог попередила, що якщо не дотримуватися правил, то кожна сварка ризикує стати останньою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 6 січня 2019 року, у Різдвяний святвечір, о 3:42 за київським часом сталося перше в цьому році часткове сонячне затемнення. Воно відбулося на 15 градусах Козерога.