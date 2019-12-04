Над Землею нависла загроза глобального голоду: хто у небезпеці

Зміна клімату призведе до значного зменшення сільськогосподарських і морських ресурсів по всьому світу, в результаті чого може виникнути глобальний голод.

До такого висновку прийшла міжнародна група вчених. Вони створили теоретичну модель, щоб передбачити стан двох основних джерел продовольства: сільського господарства і рибальства, повідомляє "Лента.ру".

Глобальний голод в Україні Ілюстрація

Відзначається, що збільшення глобальних температур виявиться особливо згубним для тропіків, а ось півночі пощастить більше – там можуть стати більш сприятливі умови для сільського господарства.

За найгіршого сценарію 90 відсотків світового населення будуть жити у районах, де виробництво продуктів харчування до кінця століття значно впаде. При цьому бідні країни будуть найбільшою мірою уразливі до глобального потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представники Організації об'єднаних націй повідомили про серйозну світової проблеми – зростанні числа голодуючих людей.

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