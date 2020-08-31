На Запоріжжі побили ветеранів АТО, які намагалися припинити "політагітацію"

У поліції уточнили подробиці бійки за участю ветеранів АТО в Токмаку.

У Токмаку Запорізької області 31 серпня напали на двох ветеранів війни на Донбасі, які намагалися заявити в поліцію про незаконну агітацію.

Свідок події, глава Токмацької організації партії "Європейська солідарність" Вадим Лукаш розповів "Радіо Свобода", що інцидент стався в центрі міста близько опівдня.

За його словами, ветерани намагалися викликати поліцію, щоб з'ясувати законність встановлення агітаційних наметів "Опозиційною платформи – За життя".

"Звернули кілька наметів – поліція сама приїхала і змусила цих агітаторів це зробити. Остання намет був в центрі міста біля ринку, де багато людей. Двоє хлопців, ветеранів АТО, один з яких є головою місцевої організації – Геннадій Баздирь – підійшли туди. Не встигли нічого зробити, як на них накинулася 6-7 людей, повалили на землю і почали сильно бити ногами", – розповів Лукаш.

На місце події прибули правоохоронці та припинили бійку. Один з ветеранів був госпіталізований зі струсом мозку і гематомами. Всіх, хто скоїв напад, ідентифіковані.

"Це місцеві прихильники ОПЗЖ і "руського миру". Один з них діючий депутат міськради від "Опозиційного блоку" Сергій Капінус", – заявив Лукаш.

У свою чергу в регіональній організації ОПЗЖ заперечують свою причетність до інциденту і заявляють про провокації.

У політсилі заявили, що їхні волонтери знайомили населення з партією і діяли законно.

"Несподівано між перехожими біля палатки виник конфлікт, який переріс у бійку. Офіційно заявляю, що до цього інциденту члени нашої партійної організації та волонтери не мають абсолютно ніякого відношення, про що була заява в органи охорони громадського порядку", – виклав свою версію подій керівник місцевого осередку ОПЗЖ Андрій Корнієнко.

Зі свого боку у відділі комунікації головного управління Нацполіціі в Запорізькій області підкреслили, що інцидент був, але він стався на тлі особистої неприязні між сторонами і не пов'язаний з виборчою кампанією.

Правоохоронці готуються відкрити кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 (нанесення легких тілесних ушкоджень).

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