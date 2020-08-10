На Закарпатті родич зґвалтував 11-річну дівчинку: ЗМІ розкрили перші подробиці

У Перечинському районі Закарпатської області чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку.

Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців уночі, 10 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області, передає ТСН.ua.

З постраждалою дитиною зараз працюють психологи, її не госпіталізовували, але призначили судово-медичну експертизу.

Як пише Mukachevo.net, ґвалтівник є родичем дівчинки. Утім, у поліції розкривати деталі справи й коментувати цю інформацію з етичних міркувань відмовилися, адже постраждала – неповнолітня особа. Також відомо, що про зґвалтування правоохоронців повідомили не батьки дитини, але хто заявив у поліцію, у пресслужбі відмовились уточнити.

"Ґвалтівника вже затримано, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасово тримання", – розповіла речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Чоловікові вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 ККУ (Примушування до вступу в статевий зв'язок особи, яка не досягла 14 років). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сумах 31 липня місцеві жителі в районі вул. Добровільної перекрили залізничну дорогу – вони вимагали від поліції розслідувати випадок зі зґвалтуванням 6-річного хлопчика групою підлітків.