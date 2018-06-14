На Заході поставили ультиматум щодо радикалів: Україна відповіла

В Україні немає проблем з розслідуванням справ щодо нападу націоналістів і радикалів на представників різних меншин.

Про це OBOZREVATEL заявила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган. За її словами, за останні два роки особливих порушень не було.

"У мене під рукою зараз немає статистики, але я знаю, що у нас немає жодних проблем з розслідуванням подібних справ. І наскільки я пам'ятаю, останній марш ЛГБТ проходив спокійно, там були і депутати, і посли. Та й попередній марш теж. Усі спроби викликати конфлікт поліція ретельно розслідує", - сказала Лариса Сарган.

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У Міністерстві внутрішніх справ України також запевняють, що у них все розслідується.

"Всі громадяни України мають право на те, щоб висловити свою думку публічно і провести мирні акції. І всі рівні, незалежно від національності, кольору шкіри або орієнтації. Ми всіх закликаємо дотримуватися порядку і пам'ятати, що за порушення, напад передбачена відповідальність. Останні два року марші проходили спокійно, ніяких претензій до поліції не було. Те, що стосується окремих випадків, коли люди поверталися додому і на них нападали, то ми не можемо охороняти кожного. Вони теж повинні думати про свою безпеку. Всі справи розслідуються, і люди притягуються до відповідальності, як мінімум адміністративної. Я думаю, що такі заяви громадських діячів - більше превентивна міра", - повідомив OBOZREVATEL радник глави МВС Іван Варченко.

У свою чергу в Національній дружині нам сказали, що жодної участі у марші ЛГБТ 18 червня брати не збираються.

"Громадські організації, які роблять такі гучні заяви, м'яко кажучи, лукавлять. Не знаю, яка у них мета: отримати політичні чи фінансові дивіденди. Я не підтримую подібні рухи різних меншин. Проте ми жодної участі - ні в охороні порядку, ні в протидії маршу - брати не будемо. Просто для того, щоб їх не рекламувати. Бо мені здається, що вони самі зацікавлені в тому, щоб проти них влаштовували провокаці", - зазначив у розмові з нами начальник штабу Нацдружин Юрій Капля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародні правозахисні організації "Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" і "Freedom House" закликали Україну засудити і ефективно відреагувати на напади та залякування радикальних груп, які "сприяють ненависті та дискримінації".

З відповідним листом вони звернулися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Юрія Луценка.