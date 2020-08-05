На Волині священник РПЦ "випадково" привітав Путіна з Днем ангела: місцеві закрили його храм

Жителі села Галинівка Волинської області закрили місцевий храм РПЦ в Україні (УПЦ МП), настоятель якого Олексій Шаран раніше привітав Володимира Путіна з Днем ангела.

Люди повісили на двері церкви свій замок, повідомило видання "Буг". Зазначається, що на привітання, адресоване президенту Росії, звернув увагу місцевий журналіст Олексій Біянов.

Він показав скриншот коментаря Шарана в Facebook, де той бажає Путіну "здоров'я, терпіння й оптимізму".

Коментар священник залишив під фото Путіна. Facebook / Олексій Біянов

Вітання голови РФ. Facebook / Олексій Біянов

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Крім того, на сторінці церковника знайшли пости, де він вітає з Днем перемоги 9 травня й закликає відмовитися від маків – символу Дня пам'яті та примирення.

На сайті Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви Олексія Шарана називають "главою єпархіального відділу із взаємодії з військовими угрупуваннями й іншими силовими структурами".

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Після публікацій у місцевих ЗМІ про привітання священник заявив, що відправив повідомлення Путіну нібито випадково.

"28 липня я вітав іменинників, як завжди, з Днем ангела. За традицією, набраний текст взяв у розсилку всім, хто носить ім'я Володимир. Оскільки добре не розбираюся в смартфонах і Facebook, то помилково в розсилку потрапив і президент РФ. Друзі побачили, підказали – і я привітання видалив", – написав він. Шаран додав, що не хотів нікого образити.

Однак, 5 серпня жителі села Галинівка повісили свій замок на храм преподобного Сергія Радонезького. Також парафіяни хочуть влаштувати збори, де будуть обговорювати те, що трапилося, разом зі священником.

Олексій Шаран. Буг

Священник висловився про ситуацію. Скришот

Олексій Шаран. Буг

Як писав OBOZREVATEL, раніше київський Свято-Введенський чоловічий монастир УПЦ МП опублікував у Facebook пост, де вшановував загиблих російських воїнів.