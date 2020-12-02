На Вінниччині від COVID-19 померла лікарка-кардіологиня

Коронавірусна інфекція продовжує забирати життя медиків України – днями у Козятині на Вінниччині поховали кардіологиню Валентину Хоміцьку.

Про це повідомляється на сайті "33 новини". У місцевій лікарні вони з чоловіком – лікарем-рентгенологом Василем Хоміцьким – пропрацювали з 1983 року.

Лікарка закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту.

Після одруження з одногрупником та народження сина подружжя працювало в Березівській дільничній лікарні Рівненської області.

На Рівненщині в них народилась донька, яка пізніше продовжила лікарську династію та стала інфекціоністкою.

У Козятинську відділкову лікарню Хоміцькі прийшли працювати в 1983 році: вона лікаркою-карділогинею, він – рентгенологом.

Згодом жінка очолила терапевтичне відділення районної лікарні, потім обійняла посаду завідувачки кардіологічного відділення відділкової лікарні.

Пропрацювала на цій посаді впродовж трьох десятиліть.

Поховали Валентину Хоміцьку на міському цвинтарі біля чоловіка, якого не стало у 2018 році.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні через невідповідні умови праці в період пандемії коронавірусу звільняються з роботи медичні працівники.

Про одну з таких ситуацій розповів експрацівник швидкої допомоги, повідомила нардепка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. За словами медика, на його колишній роботі "костюми мокрі, запасних немає, платять копійки".

Також в Україні дедалі частіше коронавірус стає причиною смерті членів однієї сім'ї. Люди вмирають одне за одним, діти залишаються сиротами, але влада й далі зволікає з рішенням щодо локдауну.