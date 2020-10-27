На виборах в Україні одна людина померла, швидку викликали 250 разів, – Ляшко

Під час місцевих виборів 25 жовтня з виборчих дільниць до лікарень забрали пів сотні осіб, а одна померла ще до приїзду швидкої.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він також розповів про дотримання членами дільниць та виборцями протиепідемічних вимог.

"Зареєстровано 250 викликів швидкої до дільниць, 50 людей госпіталізували, одна померла через зупинку серця", – зазначив заступник глави МОЗ.

За його словами, загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм щодо стримування поширення коронавірусу, прописаними в постанові Кабінету міністрів.

"Грубих порушень не було. Найчастіше на виборчих дільницях зустрічалося недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій", – додав Ляшко.

Він висловив переконання, що місцеві вибори в Україні не повинні призвести до сплеску коронавірусної інфекції.

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