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11 лютого • оновлено в 11:06
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На Україну звалилася снігова буря: синоптики оголосили штормове попередження

12.2т
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В Україні у вівторок, 11 лютого, прогнозується справжня буря. Так, у більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на синоптиків, у Карпатах падатиме сильний сніг, вітер посилиться до 20-25 м/с, а також спостерігатиметься заметіль. "Такі погодні явища небезпечні тим, що в цей період кожне дерево, рекламний щит або стовп є загрозою", – попередили рятувальники.

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На Україну насувається снігова буря: синоптикиня попередила про погіршання погоди

Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстрація

Водночас на решті території місцями можливий лише мокрий сніг і дощ, на дорогах – ожеледиця.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі -2...+3°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях – -4...-9°; вдень 0...+5°, в Одеській і Миколаївській подекуди 7-10°.

У Києві – мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вдень 3-5°.

На Україну звалилася снігова буря: синоптики оголосили штормове попередження

"У зв'язку з оголошенням штормового попередження, ДСНС наполегливо радить дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці! Слідкуйте за пересуванням своїх дітей, пояснюйте їм, що не можна перебувати біля дерев, стовпів, білбордів та малих архітектурних форм (металевих МАФів) у разі сильних поривів вітру!" – резюмували рятувальники.

На Україну звалилася снігова буря: синоптики оголосили штормове попередження

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європою пронісся потужний ураган, унаслідок якого станом на понеділок, 10 лютого, загинули щонайменше шестеро людей.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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