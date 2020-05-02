Україну ось-ось накриє буря: синоптикиня попередила про град

В Україні найближчими годинами очікується різке погіршення погодних умов.

Як повідомила у Facebook синоптикиня Наталія Діденко, нестійка грозова погода витягнулася з Житомирської області через Київщину та Черкащину до Одеської області.

Facebook Наталії Діденко

"Вздовж цієї смуги, охоплюючи прилеглі райони, – сильні зливи, гроза, град!" – написала вона.

Синоптикиня закликала закрити тимчасово вікна і пересидіти вдома, забрати з вулиці легкі предмети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ та область 16 квітня накрило густою пилюкою, зірвався потужний буревій. У мережі з'явилися моторошні фото і відео.

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