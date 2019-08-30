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На Україну обвалиться сильна магнітна буря: що робити

3.3т Читати матеріал російською

У перший день осені, 1 вересня, Україну накриє потужна магнітна буря.

Метеочутливі люди зможуть відчути її вранці – пік припадає на 6 годину. Хоча магнітосфера підстрибне ще вночі і піде на спад лише після обіду.

На Україну обвалиться сильна магнітна буря: що робити

Порушення магнітосфери простежується також 2 вересня, проте до кінця місяця подібних стрибків більше не очікується.

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Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

На Україну обвалиться сильна магнітна буря: що робити

Раніше лікар-невропатолог дав українцям поради, як уберегти здоров'я при метеоударі. Медики також назвали небезпечні симптоми при магнітних бурях.

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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шапочки из фольги и кастрюли на голову...
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Украину накроет мощная магнитная буря." - она её накрыла ещё 5 лет назад и до сих пор не отпускает.
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