На Україну обвалиться сильна магнітна буря: що робити

У перший день осені, 1 вересня, Україну накриє потужна магнітна буря.

Метеочутливі люди зможуть відчути її вранці – пік припадає на 6 годину. Хоча магнітосфера підстрибне ще вночі і піде на спад лише після обіду.

Порушення магнітосфери простежується також 2 вересня, проте до кінця місяця подібних стрибків більше не очікується.

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Лікарі радять у цей період дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Раніше лікар-невропатолог дав українцям поради, як уберегти здоров'я при метеоударі. Медики також назвали небезпечні симптоми при магнітних бурях.

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