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12 червня • оновлено в 19:36
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Україну накрили зливи з грозами і градом: у містах зупинився транспорт і зникло світло. Фото і відео

1.7т
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У п'ятницю, 12 червня, на кілька областей України ринула злива з грозами і градом. Негода повалила дерева і залишила деяких українців без світла.

Як повідомляє "Vgorode. Дніпро", у другій половині дня Дніпро накрило безперервною зливою, яка затопила кілька вулиць. Пізніше до стихії додався град, розміром із м'яч для гольфу.

"В один момент вулиці залило такими потоками води, з якими не впоралися б жодні ливнівки. Потужний гуркіт грому приводив у жах сигналізацію на припаркованих автомобілях", – написали у виданні.

"Інформатор" також повідомляє, що через сильні пориви вітру впало декілька дерев. Через це у місті призупинився рух громадського транспорту, а кілька припаркованих автомобілів було пошкоджено.

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

В обід негода спостерігалася і в Миколаєві, передає "СВІДОК.info". Там злива почалася близько 14:00 і протрималась близько двох годин. За інформацією видання, така погода повернеться в місто на вихідних – очікується гроза, град, сильний дощ і пориви вітру до 15-18 м/с.

Про бурю, що насувається, повідомили і в Одесі, а тим часом на півночі області через зливу залишилися без світла жителі міста Куяльник, передає "Думська" в своєму Telegram-каналі. На опублікованому ними відео можна помітити сильні пориви вітру і підтоплену дорогу.

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

Дніпро накрила злива з градом

Дніпро накрила злива з градом

Інформатор

У Миколаєві пройшла злива з грозою

У Миколаєві пройшла злива з грозою

СВІДОК.info

У Миколаєві пройшла злива з грозою

У Миколаєві пройшла злива з грозою

СВІДОК.info

У Миколаєві пройшла злива з грозою

У Миколаєві пройшла злива з грозою

СВІДОК.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові під час буревію загинула 28-річна жінка – на її будинок упало дерево.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Україна
Теги
погода злива
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